Così l’amministrazione comunale. Accordi con Hera affinché la pulizia delle strade avvenga immediatamente dopo le serate di apertura delle discoteche

A seguito della nota stampa diffusa dal neo costituito comitato “Colle dei pini”, l’amministrazione comunale di Riccione precisa di non essere affatto indifferente rispetto ai problemi lamentati dai residenti costretti a convivere con la presenza delle discoteche in collina.

L’amministrazione comunale è perfettamente a conoscenza della situazione e ha in programma di incontrare i gestori dei locali in vista soprattutto della programmazione delle serate a partire dal periodo di Pasqua. “Quest’amministrazione è in costante ascolto dei cittadini. Conosciamo il territorio e anche in occasione dell’incontro di quartiere #riccionepartecipa a Villa Alta erano emerse le difficoltà ora poste all’attenzione pubblica da parte del comitato ‘Colle dei pini’. Avevamo pertanto già maturato l’intenzione di incontrare i gestori delle discoteche per stabilire insieme alcune strategie al fine evitare il protrarsi dei disagi”, dice la sindaca di Riccione Daniela Angelini. Sarà l’occasione per gestire il problema dei parcheggi oltre che degli schiamazzi notturni e dei vandalismi.

L’amministrazione comunale ha pianificato anche un confronto costante con Hera che gestisce il servizio di raccolta dell’immondizia e la pulizia delle strade. La programmazione di queste attività dovrà essere svolta anche in funzione del calendario eventi dei locali in modo da poter ripristinare pulizia e decoro urbano immediatamente dopo che si sono svolti.