L’uomo è stato sorpreso mentre, in un parcheggio per automezzi pesanti stava prelevando da alcuni camion parcheggiati del diesel

I carabinieri della Stazione di Rimini-Principale, nella notte appena trascorsa hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato uno straniero 43enne dell’Est-Europa.

L’uomo è stato sorpreso mentre, in un parcheggio per automezzi pesanti in zona periferica di Rimini, stava sottraendo da alcuni camion del gasolio. L’immediato intervento dei militari ha impedito che il soggetto potesse fuggire ed ha, inoltre, consentito di sequestrare una tanica di 20 litri di gasolio ed un punteruolo, utilizzato verosimilmente dal 43enne per aprire i tappi dei serbatoi degli autocarri.

Dopo aver condotto l’uomo in caserma ed averlo identificato, i militari hanno anche rintracciato il proprietario del mezzo pesante, potendo così restituirgli quanto rinvenuto.

L’arrestato, invece, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima che avverrà in mattinata odierna.