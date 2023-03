Il prossimo incontro sarà lunedì 6 Marzo alle 20:45. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Proseguono gli appuntamenti del percorso “Adolescenti e genitori: restare presenti”, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti. Il percorso é promosso dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio e con l’associazione teatrale Alcantara.

Il prossimo incontro sarà lunedì 6 Marzo alle 20:45 con “ADOLESCENTI ALLO SPECCHIO” Ragazzi e ragazze alle prese con il proprio corpo e le relazioni con l’altro a cura di Chiara Casadei, psicologa e psicoterapeuta Ausl Romagna



Gli incontri si terranno nelle scuole, presso le varie sedi degli Istituti Comprensivi del territorio. Per questo terzo appuntamento del nuovo anno vi aspettiamo all’ I.C XX Settembre, plesso Zavalloni – via Sartoni 3, Rimini.

Il periodo dell’adolescenza, con i suoi rilevanti cambiamenti corporei, comporta nuovi interessi legati alla maturazione in corso: il corpo è minuziosamente percepito, studiato, valutato, nel desiderio di scoprirlo e conoscersi. Sia il gruppo dei pari, sia gli strumenti social, diventano il luogo privilegiato di confronto con l’altro, una cassa di risonanza dove spesso si ipervalorizzano determinati standard estetici.

È in questa fase che si affacciano nuove domande e dubbi sulla propria identità sessuale, ed è a questa età che si vivono le prime relazioni affettive connotate sessualmente. Ragazzi e ragazze sperimentano la sessualità anche come strumento utile per avere conferma di sé, per costruire la propria identità sessuale e di genere, all’interno di un rinnovato contesto culturale dove le tradizionali categorie di maschile e femminile non sono più così rigidamente determinate.

La maggior parte dei genitori ha ottime intenzioni quando pensa di affrontare insieme ai figli i temi riguardanti la sessualità e le relazioni affettive; ma quando poi si trova a doverne parlare realmente, possono affiorare stati d’animo contrastanti: disagio, imbarazzo, paura, ma anche disorientamento di fronte a questioni che un tempo non esistevano (chat, sexting, app di incontri).

E’ fondamentale però che un adolescente percepisca innanzitutto la disponibilità di un genitore ad affrontare determinati temi, a esserci quando ne richiederà l’aiuto. Le prime esperienze affettive hanno infatti un ruolo importante nella strutturazione della vita sentimentale futura, e la vicinanza di un adulto può risultare molto significativa per sviluppare una consapevolezza più ampia e sfaccettata della dimensione relazionale e sessuale.

Anche in quest’occasione, ospiti speciali come i ragazzi e le ragazze del Laboratorio stabile Alcantara Teatro, cureranno l’introduzione alle serate in calendario, condividendo con gli adulti presenti pensieri ed emozioni sul tema della serata.

Il percorso prosegue nei mesi successivi, di seguito il link al calendario completo degli incontri:

https://www.comune.rimini.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/adolescenza-centro-le-famiglie

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.