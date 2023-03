Da via Portogallo a via Argentina Altobelli. Ecco gli orari di apertura

Da mercoledì 1/03/2023 la sede del Centro Ausili Disabili di Rimini si trasferirà dalla sede di Via Portogallo in via Argentina Altobelli, 35 telefono 0541 1726850.

Presso il Centro Ausili Disabili sarà possibile effettuare ritiri e consegne di ausili non ingombranti.

Gli orari di apertura saranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

Si rammenta che, per le richieste di intervento di manutenzione a domicilio in caso di guasti, è attivo il numero telefonico 0543 735595 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30 – email:

manutenzioniausili@auslromagna.it ).

Rimangono invariati gli altri contatti degli uffici territoriali, home care e tecnologie domiciliari, che saranno a disposizione dell’utenza per eventuali necessità. A Rimini : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12 – telefono 0541 707401, e- mail: ufficioprotesi.rn@auslromagna.it ; a Riccione : dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 – 0541/698742 – e-mail: homecare.riccione@auslromagna.it.