Successivamente verranno sistemate, e dove necessario sostituite, le lastre in granito ammalorate in viale Virgilio.

A causa del maltempo sono partiti oggi, con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia, i lavori per il rifacimento della pavimentazione del sottopasso di viale Ceccarini e della rampa di risalita verso il mare. Successivamente verranno sistemate, e dove necessario sostituite, le lastre in granito ammalorate in viale Virgilio.

Dopo l’avvio del cantiere per la sistemazione della pavimentazione di tutta l’area pedonale – tuttora in corsa e ad opera di Geat -, prende il via quello per sottopasso e rampa per una superficie di 304 metri quadrati. I lavori avranno una durata di circa 40 giorni. L’obiettivo è sistemare tutto viale Ceccarini, sottopasso e rampa compresi, entro le prossime festività di Pasqua. Durante i lavori il sottopasso sarà sempre fruibile da pedoni e ciclisti: si procede per microcantieri proprio per limitare i disagi. La pavimentazione viene realizzata in pietra Lipica Fiorito con finitura fiammata.

Pavimentazione sistemata anche in viale Virgilio

Una volta completato il sottopasso di viale Ceccarini gli operai della ditta Zambelli si concentreranno sui problemi della pavimentazione, decisamente ammalorata e in alcuni tratti pericolosa, di viale Virgilio. Le lastre in granito non più recuperabili verranno sostituite mentre le altre verranno sistemate e messe in condizioni di sicurezza. Il costo per l’intervento in viale Virgilio è di 43mila euro.