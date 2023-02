Il cantiere verrà riaperto lunedì 6 marzo a partire dalle 7 per essere di nuovo chiuso alle 17 di giovedì 9

A causa del maltempo non potranno essere completati entro questa sera – come da programma – i lavori per la messa in sicurezza del ponte sul Rio Melo di viale Vittorio Emanuele II. A partire dalle 17 di oggi la viabilità potrà tornare alla normalità con il doppio senso di marcia, ma solo temporaneamente.

I lavori riprenderanno lunedì 6 marzo a partire dalle 7 per terminare alle 17 di giovedì 9. Durante la riapertura del cantiere verrà di nuovo istituito il senso unico di marcia con direzione consentita Cattolica-Rimini. Chi proviene in direzione opposta sarà costretto a svoltare a sinistra in prossimità della rotatoria con viale Bondeno.

I lavori, eseguiti dalla ditta Pesaresi di Rimini, comprendono la realizzazione sulla sede stradale di due giunti strutturali tra spalla e impalcato del ponte. Questi lavori fanno parte di una più ampia attività di risanamento e messa in sicurezza della città: attraverso i fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) tre ponti vengono messi in sicurezza e vengono consolidati o rinnovati parapetti e barriere stradali.

Le opere, del valore complessivo di 594 mila euro, prevedono anche l’adeguamento delle barriere di sicurezza stradali sulla Statale 16 nel tratto compreso tra il ponte sul Rio Marano e il confine con il comune di Rimini, oltre all’adeguamento alle norme di sicurezza delle ringhiere protettive di viale Da Verrazzano.