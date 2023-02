Ubriaco, si era rifiutato di pagare il tassista

Il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino nigeriano per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Alle ore 02.30 una volante, durante il normale servizio di perlustrazione e controllo del territorio, è stata avvicinata da un tassista, il quale riferiva che all’interno del suo mezzo erano presenti due persone che rifiutavano di pagare il servizio. In particolare, uno dei due inveiva contro l’autista, ma poco dopo gli corrispondeva il dovuto.

Il soggetto, in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche iniziava ad inveire anche contro gli agenti intervenuti, rifiutando di dichiarare le proprie generalità.

Sempre più agitato, l’uomo a causa dei suoi movimenti improvvisi rischiava di colpire gli agenti. Con molta fatica, lo stesso saliva sull’auto di servizio, portato in Questura e tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata odierna.

Inoltre, il soggetto è stato deferito in stato di libertà per il reato di Rifiuto di indicazione sulla propria identità personale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta.