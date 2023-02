Il piano del traffico per contenere i disagi: blocco totale previsto solo quando non c’è il via vai degli studenti della scuola media Geo Cenci

Sono cominciati ieri e proseguiranno per diverse settimane i lavori per la messa in sicurezza del ponte sul Rio Melo del viale Vittorio Emanuele II. Dal pomeriggio di ieri il ponte continua a essere utilizzato ma con senso unico alternato disciplinato da un semaforo. Per contenere gli inevitabili disagi, sul posto è stata presente una pattuglia della Polizia locale.

A partire dalle 13,30 di oggi e fino alle 13 di domenica il ponte sul Rio Melo sarà totalmente chiuso al traffico. Durante quelle 23 ore e mezzo chi proviene da viale Einaudi avrà l’obbligo di svolta a destra alla rotatoria di viale Vittorio Emanuele II, chi arriva da viale Castrocaro dovrà svoltare a sinistra verso viale Bondeno. Dalle 13 di domenica 26 febbraio alle 17 di martedì 28 ritornerà il senso unico alternato. Di fatto il blocco totale del traffico sul ponte è previsto solo quando non c’è il via vai degli studenti della scuola media Geo Cenci.

Da lunedì 27 febbraio la pista ciclabile lungo il Rio Melo, al fine di lavorare in piena sicurezza, verrà chiusa in corrispondenza del parcheggio della scuola Geo Cenci (per chi viene da monte) e della rotatoria di viale Dei Mille (per chi viene da mare).

Il piano dei lavori finanziati con i fondi del Pnrr

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Pesaresi di Rimini, comprendono anche la realizzazione sulla sede stradale di due giunti strutturali tra spalla e impalcato del ponte. Questi lavori fanno parte di una più ampia attività di risanamento e messa in sicurezza della città: attraverso i fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) tre ponti vengono messi in sicurezza e vengono consolidati o rinnovati parapetti e barriere stradali. Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati interessano, oltre al ponte su viale Vittorio Emanuele II, il ponte sul Rio Melo della Statale e il ponte sul Rio Marano in viale Tortona.

Tre ponti messi in sicurezza

L’intervento di manutenzione straordinaria dei 3 ponti, i cui lavori sono stati progettati a seguito di indagini tecniche, sono interamente finanziati con contributi del Pnrr e mirati al ripristino dei calcestruzzi degradati nelle strutture dei ponti, quali impalcati, spalle e pile per garantire la sicurezza dei ponti. I lavori, del valore complessivo di 594 mila euro, prevedono anche l’adeguamento delle barriere di sicurezza stradali sulla Statale 16 nel tratto compreso tra il ponte sul Rio Marano e il confine con il comune di Rimini, oltre all’adeguamento alle norme di sicurezza delle ringhiere protettive di viale Da Verrazzano. L’intervento sul ponte di viale Vittorio Emanuele II avrà una durata massima di sessanta giorni.