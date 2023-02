Ecco tutti gli appuntamenti del fine settimana

Tra le proposte del fine settimana alla scoperta della città, un affascinante viaggio a ritroso nel tempo nella Rimini veneziana, seguendo le tracce che Venezia ha lasciato nella città (domenica 19 febbraio ore 11, Visit Rimini). Nel pomeriggio la visita guidata sarà invece dedicata ai bambini per andare insieme alla scoperta di una Rimini Incredibile!, da vivere in maschera e con racconti pieni di mistero e fantasia.

E ancora, per festeggiare l’ultimo giorno di carnevale, martedì 21 febbraio, c’è il Carnival AperiTour, una passeggiata tra storie inquietanti con al termine un aperitivo per fare un brindisi in compagnia e festeggiare insieme il Carnevale.

Questa settimana, domenica 19 febbraio alle ore 11, è ancora possibile visitare il Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Ecco tutti gli appuntamenti:

Domenica 19, 26 febbraio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini. Info 0541.793879

domenica 19 febbraio 2023

Museo della Città (Luogo d’incontro), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini

Forse pochi conoscono lo stretto rapporto che Rimini ha da sempre avuto con Venezia, soprattutto durante la Signoria Malatestiana, le cui sorti si sono spesso intrecciate con quelle della Serenissima.

Un viaggio a ritroso nel tempo nella Rimini veneziana, partendo dal Museo della Città, che custodisce la famosa Pietà di Giovanni Bellini, commissionata dalla famiglia Malatesta e originariamente esposta nel Tempio Malatestiano. Da lì, sarà facile raggiungere il Canevone dei Veneziani, che porta lo stemma della famiglia Moro, tra le più celebri casate nobili veneziane, fondatrici della Serenissima, passando poi per il Visitor Center, ovvero l’antica Chiesa di Santa Maria della Misericordia e primo ospitale della città. Si prosegue verso Castel Sismondo (in esterna), oggi sede del Fellini Museum, rimaneggiato durante il periodo in cui Rimini era sotto dominio veneziano, dopo che il Pandolfaccio l’aveva svenduta ai Veneziani.

In questo tour guidato a piedi, si potranno scoprire le tracce che Venezia ha lasciato nella città di Rimini, come il Portolotto, un dialetto veneto parlato a Rimini fino al secolo scorso.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/311564-rimini-city-tour-rimini-e-venezia-un-connubio-attraverso-i-secoli/

domenica 19 febbraio 2023

Ponte di Tiberio, lato edicola (punto di ritrovo) – Rimini, centro storico

Rimini Incredibile!

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini per bambini

In occasione di uno dei periodi più allegri dell’anno, Visit Rimini propone una visita guidata per famiglie e bambini, alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini.

Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi. Un tour divertente e adatto a tutti. Ore 15:30 A pagamento.Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile

martedì 21 febbraio 2023

Ponte di Tiberio, lato edicola (punto di ritrovo) – Rimini, centro storico

Carnival AperiTour

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini

In occasione dell’ultimo giorno di Carnevale, Visit Rimini propone un tour speciale dedicato alla Rimini misteriosa. Con una guida turistica, sarà possibile fare una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. Per festeggiare il Carnevale insieme, al termine del tour è previsto un brindisi

Ore 19.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/297275-carnival-tour



ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida turistica, ambientale-escursionista propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 – 15 – 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il venerdì

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 – 15 – 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il sabato

Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 A pagamento.

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com