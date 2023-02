Mantenuto intatto l’organico dei tre punti vendita assumendo, oltre ai dipendenti, anche i due figli di Brunella, per dare continuità al prezioso lavoro svolto in 44 anni di attività

Sabbioni, dopo l’apertura del nuovo Headquarter di Fornace Zarattini nel 2021, continua il progetto di crescita con l’acquisizione dei 3 punti vendita della storica insegna “Profumeria Brunella” di Ravenna in Via Gordini, di Lugo in Largo della Repubblica (Pavaglione) e di Alfonsine in via Samaritani.

Sabbioni ha voluto mantenere intatto l’organico dei tre punti vendita assumendo, oltre ai dipendenti, anche i due figli di Brunella, per dare continuità al prezioso lavoro svolto dall’insegna in 44 anni di attività.

Con questa operazione Sabbioni rafforza la sua presenza sul territorio emiliano-romagnolo portando a 20 il numero degli store e a 80 il numero dei dipendenti.

Sabbioni ha chiuso il 2022 con un incremento delle vendite del 10% sull’anno precedente e ha annunciato nuove assunzioni per sostenere altri importanti progetti che porteranno a una ulteriore crescita nel 2023.