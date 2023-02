Fermati oltre cento mezzi in transito, sei patenti ritirate. L’assessore Capocasa: “Non faremo mai mancare il contributo al contrasto di questi fenomeni che sono diventati un’emergenza nazionale per la salute e la sicurezza pubblica”

Il Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha effettuato nella serata di venerdì 10 febbraio, e fino alla tarda notte, uno specifico servizio di controllo del territorio finalizzato ad assicurare la presenza sul territorio per garantire la sicurezza stradale.

Il contrasto e la prevenzione dell’incidentalità assumono fondamentale importanza per la Polizia locale. “Non faremo mancare mai il nostro contributo al contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto degli stupefacenti – dice l’assessore alla Polizia locale del Comune di Riccione Oreste Capocasa -: sono diventate un’emergenza nazionale per la salute e la sicurezza pubblica”.

Contrasto a questi fenomeni che anche il presidente della Repubblica ha sollecitato nel discorso di fine anno. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è rimasto molto colpito dai tanti ragazzi che hanno perso la vita sulle strade, la prima causa di morte tra chi ha tra i 15 e i 24 anni, “a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti”. A loro il presidente lancia un appello: “Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro”.

Controlli alle vie d’accesso della città, le patenti ritirate

La strategia operativa della Polizia locale, guidata dalla comandante Isotta Macini, è quella di effettuare, anche durante l’inverno, posti di controllo in diverse aree della città, comprese alcune delle vie di accesso a zone residenziali, quali viale Abruzzi, l’area del Colle dei Pini, viale Veneto, viale Berlinguer: strategia volta a garantire la massima presenza e visibilità finalizzata alla percezione di una sicurezza diffusa.

Sono stati controllati oltre 100 veicoli in transito, e sottoposti a prova etilometrica i rispettivi conducenti, in gran parte giovani: a seguito di tali attività sono state ritirate sei patenti per guida in stato di ebbrezza.

