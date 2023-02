L’uomo si sarebbe introdotto all’interno di più esercizi commerciali prima di essere bloccato dagli agenti

Nelle prime ore del mattino di oggi, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di furto aggravato continuato.

Alle ore 2.18 circa, una volante è stata inviata in viale Rimembranze, presso un ristorante, poichè al 112 è arrivata una chiamata nella quale gli addetti alla vigilanza riferivano che era entrato in funzione l’allarme e che dalla visione delle telecamere notavano un soggetto che aveva tentato di accedere all’interno del locale.

Gli agenti, perlustrando la zona circostante, si sono accorti che la serranda di un altro negozio era sollevata e la porta d’ingresso aperta.

Poco dopo, la volante è stata inviata in un altro esercizio commerciale in quanto il richiedente segnalava un furto in atto al suo interno. L’arrivo tempestivo degli agenti ha permesso di intercettare e bloccare il veicolo con cui il probabile autore del furto si stava allontanando.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto in mattinata odierna al giudizio direttissimo, a seguito