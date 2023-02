Al via il progetto ‘Spazio verde inclusivo’ del Distretto di Rimini. Il progetto è realizzato in un’area agricola di 4.000 mq con 45 orti da coltivare.

Al via il progetto del Distretto socio sanitario di Rimini “Spazio verde inclusivo” che rappresenta un luogo di incontro in cui persone con disabilità, agricoltori, educatori e cittadini si prendono cura di un appezzamento di terra da coltivare e gestire in modo produttivo e finalizzato. Il luogo diventa esperienza di comunità tra persone che in relazione alle proprie particolarità vivono attivamente e reciprocamente un’azione condivisa con obiettivi di socializzazione, acquisizione competenze sociali e professionali; il fare e il creare un prodotto utilizzabile come valore dell’esperienza. L’attiva partecipazione e il coinvolgimento della rete comunitaria come sviluppo di benessere delle persone con fragilità.

Il progetto è realizzato in un’area agricola di 4.000 mq con 45 orti da coltivare.

La gestione è affidata alla Cooperativa Il Millepiedi come ente capofila, in collaborazione con Associazione Crescere Insieme Odv, Associazione Papa Giovanni XXIII e Fondazione San Giuseppe. Il Distretto di Rimini promuove l’iniziativa con un contributo complessivo pari a € 70.000.

I destinatari sono persone seguite dal Servizio disabili del comune di Rimini con l’obiettivo di favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità e competenze legate al mondo del lavoro come il rispetto degli orari, la divisione dei compiti, l’assunzione di responsabilità, ma soprattutto il lavoro di squadra, il rispetto del rapporto gerarchico e la collaborazione con i colleghi. Le cosiddette competenze trasversali fondamentali per la crescita personale e prerequisito per poter ottenere e mantenere il ruolo sociale conseguente allo svolgimento di un “lavoro”, quale determinante della salute e per lo sviluppo della propria autonomia.

Nelle attività dello Spazio Verde Inclusivo sono coinvolti anche i minori che risiedono nelle comunità di accoglienza del territorio gestite dagli enti partner del progetto. Ragazzi e ragazze provenienti da contesti diversi che partecipando al progetto potranno vivere un’esperienza alternativa e caratterizzata da un approccio educativo e relazionale; vivere un’esperienza di comunità diversificata nell’ottica di un arricchimento reciproco.

Lo Spazio Verde è anche uno luogo di incontro tra generazioni, dove, attraverso attività collettive di giardinaggio, orticoltura e frutticoltura, gli anziani potranno trasmettere il loro insegnamento ai più giovani, promuovendo educazione, formazione e rispetto dell’ambiente. Tra le altre iniziative collegate sono previsti: laboratori di falegnameria, attività in serra per persone con disabilità motoria, un punto ritiro per frutta e verdura a km 0, laboratori di Outdoor Education, produzione di miele con 13 arnie.

Il progetto mira a sensibilizzare e potenziare il numero delle aziende territoriali per accogliere i partecipanti al progetto, formati e inseribili nel mondo del lavoro con l’assunzione.

Nell’attività di orticoltura saranno coinvolti circa 20 ragazzi al giorno del Servizio Disabili del Distretto di Rimini, seguiti da educatori e psicologi professionisti, insieme a operatori con competenze agricole.

Sono interessate inoltre 30 famiglie che per la gestione diretta della coltivazione degli orti e circa 20 alberghi del territorio per una collaborazione.

“Il progetto è attivo da diversi anni, da quest’anno rientra nei Piani di Zona del Comune di Rimini e sarà strutturato e potenziato in maniera significativa. Favorire l’inserimento lavorativo delle persone con fragilità è uno dei pilastri delle politiche della nostra amministrazione – spiega l’Assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini e Presidente del Distretto socio sanitario di Rimini, Kristian Gianfreda – E’ importante coinvolgere associazioni e imprese al fine di dare a questi ragazzi gli strumenti e le competenze per entrare nel mondo del lavoro e sviluppare la propria autonomia.”