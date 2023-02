Ecco cosa cambia giovedì 9 febbraio

Per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento allaccio condotte del gas metano, con conseguente ripristino della pavimentazione stradale, si rende necessaria per giovedì – 9 febbraio – una temporanea regolamentazione della circolazione sulla Via Circonvallazione Occidentale.

Dalle ore 8,30 del mattino di giovedì 9 febbraio – e fino alle ore 17 del pomeriggio – infatti, la Via Circonvallazione Occidentale sarà trasformata a senso unico nel tratto che va da Piazza Mazzini, fino a Largo Valturio, con un senso di marca in direzione nord (Ancona – Ravenna). Una limitazione della circolazione che potrebbe interrompersi anche prima dell’orario stabilito, non appena i lavori saranno conclusi.

Per quanto riguarda i percorsi alternativi per gli automobilisti che devono dirigersi in direzione sud – e che troveranno la Via Circonvallazione Occidentale transennata in corrispondenza dell’intersezione con Largo Valturio (lato Ancona) – il principale asse viario da seguire sarà costituito dalle vie: Valturio, Marecchiese, Caduti di Marzabotto, Jano Planco, Panzini, della Fiera, per poi ricollegarsi con la Circonvallazione Meridionale.

Sarà comunque sempre garantito il normale e agevole transito dei mezzi dei residenti, dei mezzi di soccorso e in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e alle attività presenti nell’area oggetto dei lavori, con la creazione di percorsi pedonali protetti.