La prima settimana del mese i luoghi della cultura riminese si aprono al pubblico e offrono la possibilità di scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta delle bellezze del centro storico. Dal Fellini Museum, ilpolo museale diffuso di nuovissima concezione e il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini (venerdì 3 e domenica 5 febbraio, ore 17) al Part- Palazzi dell’Arte, il museo d’arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell’Arengo e del Podestà (sabato 4 febbraio, ore 17), dal Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (domenica 5 febbraio, ore 11) alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico con i suoi eccezionali mosaici e con lo straordinario corredo, unico al mondo e il più completo giuntoci dall’antichità, di oltre 150 strumenti chirurgici rinvenuti ed esposti all’adiacente Museo della Città (domenica 5 febbraio, ore 17).

Questa settimana i City Tour di VisitRimini propongono invece un trekking urbano dedicato ad “Amarcord”, sulle tracce di Federico Fellini. Si andrà alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico e degli amici e quelli ricostruiti in Amarcord (domenica 5 febbraio, ritrovo ore 10.30 al Visitor Center). Il grande regista riminese è protagonista anche di una passeggiata culturale pomeridiana (ritrovo ore 15.30 al Cinema Fulgor) in compagnia della storica dell’arte Michela Cesarini alla scoperta di entrambe le sedi del nuovo Fellini Museum e del mitico Cinema Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Federico, impreziosito dalle decorazioni ideata dal premio Oscar Dante Ferretti.



Ma le opportunità per il week-end, dal giovedì alla domenica, sono tante e anche i bambini possono andare alla scoperta della Rimini romana con la tradizionale visita guidata del sabato pomeriggio, tutta dedicata a loro tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

il primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo all’interno del Fellini Museum da poco inaugurato. Le visite guidate conducono attraverso le sale del castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

ogni primo sabato del mese

Palazzo del Podestà – Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Il museo è ospitato dal 2020 negli storici palazzi dell’Arengo e del Podestà affacciati sulla centrale piazza Cavour.

E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Orario: mercoledì ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 5, 12, 19, 26 febbraio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini. Info 0541.793879

Ogni prima domenica del mese

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 5 febbraio 2023

Cinema Fulgor (Luogo d’incontro), Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Rimini felliniana con visita al Cinema Fulgor e Fellini Museum

Passeggiata culturale con Discover Rimini

Rimini è la città che ha dato i natali a Federico Fellini ed è la città dei sogni.

La passeggiata culturale va alla scoperta di entrambe le sedi del nuovo Fellini Museum, che con una modalità espositiva coinvolgente mette in luce l’opera e la figura di Fellini, regista tra i più importanti al mondo, nato a Rimini nel 1920. Si parte dal mitico Cinema Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti, per proseguire poi con la visita di entrambe le sedi del nuovo Fellini Museum. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi a michela.cesarini@discoverrimini.it

Ore 15.30. Costo di partecipazione: €22 a persona (comprensivo di ingresso al Fellini Museum, Cinema Fulgor e noleggio radioguide). Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

domenica 5 febbraio 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto, 235 – Rimini

Trekking Urbano: Amarcord o Hamarcord Rimini

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini

Trekking urbano dedicato ad “Amarcord”: si andrà sulle tracce del grande regista riminese.

A quasi 50 anni dall’uscita del film, il trekking urbano porta i partecipanti alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico e degli amici e quelli ricostruiti in Amarcord: il centro storico, il Borgo San Giuliano, il porto canale ed il molo, la spiaggia, il Grand Hotel.

Una piccola curiosità anticipata già da ora: ai giornalisti Fellini aveva annunciato la realizzazione di un film di fantascienza intitolato “L’uomo invaso”, e quando per vie traverse si viene a sapere che il titolo vero è Amarcord, Fellini corregge la grafia in Hamarcord e lo presenta come l’avventura di uno scienziato svedese. Ore 10.30 A pagamento.

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316431-trekking-urbano-amarcord-o-hamarcord-rimini/

ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari guidati a Rimini con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida ambientale escursionistica e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì: Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 – 15,00 – 21 (a scelta) – ritrovo all’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo: 12 €

il venerdì: Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 – 15,00 – 21 (a scelta), ritrovo all’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo: 12 €

il sabato: Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 – ritrovo all’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo: 10 € adulti – 5 € bambini

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com