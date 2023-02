Il 19 e 21 febbraio torna Color Coriandolo in centro storico. Iniziative anche a Torre Pedrera, Viserba e Grotta Rossa e speciali tour guidati per la città



Con l’arrivo della giostra francese in piazza Cavour iniziano ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale a Rimini che si anima con tante iniziative, soprattutto da domenica 12 febbraio e fino al martedì grasso.

Da sabato 4 febbraio inizierà a girare la giostra francese con la sua magica ruota fatta di luci, cavalli in legno e carrozze d’altri tempi. Ma per il clou dei festeggiamenti occorrerà aspettare domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio quando in centro storico torna, per la XXI edizione, ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento con il Carnevale dedicato ai bambini e alle loro famiglie, promosso dal Comune di Rimini e organizzato da Made Officina Creativa, con la collaborazione di Radio Bruno.

Due pomeriggi di festa in piazza Cavour, che diventa un’arena a cielo aperto per spettacoli, musica, giochi, maschere, effetti pirotecnici e l’animazione musicale di Radio Bruno.

Una riscoperta delle tradizioni con maschere, artisti, giocolieri, musicisti, acrobati, e tanti coriandoli, per un intrattenimento diffuso nel centro storico di Rimini.

Domenica 19 febbraio la città si anima tra note di strada, danzatrici, acrobati e la Brass Band composta da sei variopinti musicanti, che si muovono tra le note dei loro ottoni.

Martedì 21 febbraio si festeggia il martedì grasso con una suggestiva performance di artisti dagli scenografici costumi, statuari personaggi con volti di cartapesta, ritmi di tamburi, trampolieri, farfalle luminose, effetti di luce e acrobazie, per un finale in compagnia dei personaggi più amati del capolavoro di Lewis Carroll: da Alice al Cappellaio Matto, da Bianconiglio alla Regina di cuori. Ad accompagnare le sfilate di maschere e i giochi sarà Radio Bruno, protagonista dell’animazione musicale della giornata.

Ma i festeggiamenti iniziano già da domenica 12 febbraio, quando il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza Carnevalandia un evento che unisce tradizione e modernità, incarnando lo spirito del Carnevale in un inno alla spensieratezza. La località di Torre Pedrera si veste a festa ospitando tra le sue vie alcune delle maschere più famose e amate della commedia dell’arte. Arlecchino, Pulcinella, Colombina e Pantalone intratterranno i presenti, riscoprendo i giochi popolari di una volta, i sapori antichi del cibo più tipico negli stand gastronomici, le maschere e la storia dei personaggi che si celano dietro ai costumi. Le vie del paese, che saranno chiuse al traffico per l’occasione, prenderanno il nome delle maschere stesse. All’evento partecipa anche l’Organizzazione di Volontariato Dottor Clown di Rimini, che regala sorrisi ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale di Rimini. Orario: dalle 14.30 alle 18.30 Info: www.facebook.com/groups/93233047658/



Sempre domenica 12 febbraio alla Parrocchia La Resurrezione, zona Rimini Grotta Rossa, va in scena Carnevale Insieme 2023, una domenica in allegria con sfilata di maschere e carri allegorici, lancio di dolciumi e animazione per i bambini.

La festa inizia alle ore 14, nel piazzale della Chiesa, con un’esibizione di canto della scuola d’infanzia ‘La Resurrezione’, seguito dalla sfilata di maschere e dai carri allegorici con lancio di dolciumi e coriandoli. Tutti i bimbi mascherati possono salire su un trenino a disposizione. Info: www.laresurrezione.org

Il Carnevale a Viserba si festeggia invece domenica 19 febbraio in piazzale Pascoli, dove il Comitato Turistico propone un pomeriggio di festa, con i ragazzi del Viserba Village, che animeranno la piazza con musica, giochi, truccabimbi e palloncini per tutti i bambini presenti. Non mancano gli stand gastronomici con zucchero filato, cioccolato e pop-corn. (orario: dalle 15.30 alle 18.30 circa – info:www.facebook.com/comitatoturisticoviserba).



Il carnevale può essere anche l’occasione per scoprire in maniera inedita la città, con visite guidate ed iniziative divertenti.

In occasione del Carnevale, infatti, domenica 19 febbraio alle ore 10.30 con partenza dal Museo della Città, VisitRimini propone un affascinante viaggio a ritroso nel tempo nella Rimini veneziana, con un city tour dal titolo “Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli”. In questo tour guidato a piedi, si potranno scoprire le tracce che Venezia ha lasciato nella città di Rimini, partendo dal Museo della Città, che custodisce la famosa Pietà di Giovanni Bellini, fino a raggiungere il Canevone dei Veneziani, che porta lo stemma della famiglia Moro, tra le più celebri casate nobili veneziane, fondatrici della Serenissima, passando poi per il nostro Visitor Center, ovvero l’antica Chiesa di Santa Maria della Misericordia e primo ospitale della città. Si approda infine all’imponente Castel Sismondo (in esterna), oggi sede del Fellini Museum, rimaneggiato durante il periodo in cui Rimini era, dopo che il Pandolfaccio l’aveva svenduta, sotto dominio veneziano.

La visita sarà anche l’occasione per conoscere l’inconsueto Portolotto, un dialetto veneto parlato a Rimini fino al secolo scorso. (Quota: 16 € adulti, 8 € bambini 6-14 anni.) Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/311564-rimini-city-tour-rimini-e-venezia-un-connubio-attraverso-i-secoli .

Sempre per domenica 19, alle ore 15.30, VisitRimini organizza anche una visita guidata dedicata ai bambini e alle famiglie dal titolo Rimini Incredibile! Una passeggiata alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini, da vivere vestiti in maschera. Racconti pieni di strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi, tra fantasia e tradizione. (Quota: € 10 adulti, € 8 bambini (dai 6 ai 14 anni). Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile.

E ancora, per festeggiare l’ultimo giorno di carnevale, martedì 21 febbraio, c’è un tour speciale dedicato alla Rimini misteriosa: è il Carnival AperiTour, una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. Al termine del tour brindisi, per festeggiare insieme il Carnevale. (Quota: € 18,00 a persona – ore 19:00 – Partenza dal Ponte di Tiberio, lato Edicola – (tour non adatto ai bambini). Info: www.visitrimini.com/esperienze/297275-carnival-aperitour