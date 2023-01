Sabato 28 gennaio la premiazione dei velisti più meritevoli al Centro Congressi SGR

Prende in largo la stagione velistica dello Yacht Club Rimini. Il 2023 sarà un anno ricco di iniziative e appuntamenti da non perdere per i soci del Club e gli appassionati di discipline nautiche riminesi. Un calendario tutto da scoprire, imperniato come di consueto su quelli che sono i principi ispiratori dell’associazione: promuovere e diffondere l’amore per il mare e trasmettere la passione per la vela e gli altri sport nautici alle nuove generazioni, il tutto nel segno della condivisione e dell’amicizia.

La prima data da segnare in agenda è quella di sabato 28 gennaio. A partire dalle 14.00 al Centro Congressi SGR di Rimini andrà in scena l’annuale Assemblea del Comitato XI Zona della Federazione Italiana Vela. Un momento molto atteso, durante il quale sarà illustrata l’attività svolta nel corso del 2022 e verranno presentate le principali novità per l’anno da poco iniziato. Sarà anche l’occasione per la consegna dei premi ai Circoli che hanno preso parte al Meeting Zonale Scuola Vela 2022 e ai velisti più meritevoli per i risultati conseguiti nel corso della stagione appena conclusa.

Lo Yacht Club sarà tra i protagonisti assoluti della giornata. Tra i premiati ci saranno Chiara Degli Angioli (tra i vincitori del campionato nazionale delle squadre di zona, svoltosi nel mese di ottobre a Procida), Tommaso Ditano (primo classificato Spring Cup Cervia), Diego Severi Leone – Vittorio Collini (primi classificati al campionato europeo RS FEVA), Federico Bressan (secondo classificato campionato italiano master ILCA), Francesco Farneti – Giacomo Basagni – Francesco Ivaldi (secondi classificati alla tappa del circuito J70 ITA458).

La stagione velistica dello Yacht Club Rimini entrerà nel vivo il giorno successivo, domenica 29 gennaio, con la Regata Zonale Optimist 2023, competizione utile per la qualificazione al campionato italiano a squadre Optimist. Una settantina i baby velisti, provenienti da tutta la Regione, che si preparano a darsi battaglie nelle acque della Marina di Rimini.

Nei prossimi giorni lo Yacht Club svelerà inoltre i prossimi appuntamenti sportivi e non solo (regate, veleggiate ed eventi sociali) della stagione ormai ai nastri di partenza e presenterà in anteprima le scuole dedicate ad adulti e bambini.