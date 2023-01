Il bilancio dei danni dovuti al maltempo a Riccione

Polizia Locale, Protezione Civile comunale e Geat sono al lavoro in queste ore per far fronte ai danni provocati dalle forti raffiche di vento e pioggia battente che si stanno abbattendo dalla notte anche a Riccione.

Aggiornamento sui danni

Non si riscontrano particolari criticità. Per tutta la notte la Polizia Locale e la Protezione Civile hanno presidiato il territorio, intervenendo immediatamente dove fosse necessario.

Già dalle prime ore del mattino la Polizia Locale è intervenuta a mettere in sicurezza viale Saluzzo dove è caduto un albero sulla strada. Anche nel parcheggio davanti alla Stazione un grosso pino è caduto nel giardino di una abitazione privata, nessun danno a persone e transennata l’area. Altro grosso pino si è abbattuto sulla pista di pattinaggio in viale Milano.

Situazione di rilievo, ma risolta, in viale Orazio dove una parte di alberatura è caduta su un mezzo di una cooperativa sociale che stavano facendo pulizia. Anche in questo caso non si sono riscontrati danni a persone.

In viale Dante, sul Porto, il vento ha ribaltato la scritta “Riccione”, che verrà ripristinata già domani.

In diversi cantieri il forte vento ha ribaltato le recinzioni. Stessa situazione sulla spiaggia dove il fortunale ha divelto alcune barriere che proteggono gli stabilimenti d’inverno.

Geat è già al lavoro per liberare le strade da alcuni alberi abbattuti e ramaglie.

Nei prossimi giorni Hera invece, interverrà immediatamente sulle arterie di maggiore scorrimento per liberarle subito dagli aghi di pino per poi andare ad intervenire gradatamente nelle strade meno frequentate.