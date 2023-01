Tutte le attività e i servizi offerti del Centro in piazzetta dei Servi, sempre di più luogo a sostegno della genitorialità

Riprendono, da metà gennaio alle fine di marzo, le attività e i laboratori del Centro per le Famiglie dedicati a bambini e bambine e a coloro che li accompagnano nella crescita. Sono tanti gli appuntamenti previsti (di seguito il calendario degli appuntamenti) e realizzati in base alle tappe di sviluppo del bambino, in modo da consentire l’esplorazione e la scoperta dell’ambiente circostante anche in base alle competenze acquisite, a partire dall’utilizzo di materiali naturali e interessanti per forme e consistenze differenti. Gli incontri nascono con l’intento di rafforzare la relazione fra bambini e caregiver e di sostenere la genitorialità, attraverso la sperimentazione di un’esperienza positiva e il confronto con il gruppo di pari e gli esperti del Centro per le Famiglie.

Riprende a fine gennaio il ciclo di incontri “Adolescenti e genitori: restare presenti”, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti, un percorso promosso dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio.

Nel mese di febbraio, inoltre, il centro per le Famiglie propone “Social-mente”: due percorsi in piccolo gruppo rivolti a genitori, di ragazzi da 6 a 16 anni, per conoscere e approfondire il mondo dei social e videogames e avere possibilità di confrontarsi e riflettere su possibili strumenti nella relazione educativa con i propri figli.

Tante iniziative, dunque, per un Centro per le Famiglie che si propone sempre di più come luogo a sostegno della genitorialità, accanto alle famiglie durante i diversi cambiamenti che si trovano ad affrontare.

Il centro per le famiglie è un servizio gratuito del Comune di Rimini, punto di riferimento per i genitori e i loro bambini e bambine attraverso l’organizzazione di momenti significativi di condivisione fra adulti e bambini, come i laboratori e le attività dedicate ai neogenitori e incontri con esperti e tramite i diversi Spazi e Servizi messi a disposizione delle famiglie. Infatti, presso il Centro in piazzetta dei Servi sono sempre disponibili il Giardino dei Folletti, uno spazio gioco per bambini 0-3 anni accompagnati da un adulto, il Punto Pappa-Pannolino e la Biblioteca del Genitore con libri per approfondire i temi della genitorialità e della crescita dall’attesa alla maggiore età oltre a numerosi albi illustrati e primi libri per i più piccoli.

Tra i Servizi che il Centro per le Famiglie offre ricordiamo lo Sportello Informafamiglie che offre informazioni e orientamento su opportunità e risorse del territorio e i diversi tipi di Consulenze: dalla Mediazione Familiare, a sostegno dei genitori che hanno deciso di separarsi, o lo sono già, e cercano un aiuto professionale per comprendere come gestire le trasformazioni nella quotidianità e nella relazione con i propri figli, al Counseling Genitoriale o di Coppia, destinato a sostenere i genitori di fronte alle fatiche della genitorialità o nei momenti di difficoltà nella relazione di coppia. Inoltre, presso il Centro per le Famiglie è possibile richiedere un colloquio per accedere al Servizio Home Visiting, per famiglie in attesa e con figli fino a 36 mesi, per stare accanto ai genitori con un aiuto gratuito e professionale attraverso le visite domiciliari di un’educatrice esperta nei primi mille giorni di vita.

Ecco i prossimi Laboratori del Centro per le Famiglie:

GIOCO EURISTICO

Un gioco per accompagnare il bambino a scoprire il mondo che lo circonda, attraverso l’esplorazione di oggetti di uso comune di diverse forme, colori e materiali

-per bimbi e bimbe da 11 a 22 mesi

Giovedì 19 gennaio ore 16.30

iscrizioni da giovedì 12 gennaio

Mercoledì 22 marzo ore 16.30

iscrizioni da mercoledì 15 marzo

CORNICI MATERICHE

Tra le mani di piccoli artisti nascono composizioni di elementi naturali, per conoscere i diversi materiali e lasciare una traccia di sè

–per bimbi e bimbe da 23 a 35 mesi

Venerdì 10 febbraio ore 16.30

Iscrizioni da venerdì 3 febbraio

Venerdì 31 marzo ore 16.30

Iscrizioni da venerdì 24 marzo

BIANCOCOLORE

Viaggio di scoperta nelle mille sfumature del colore bianco per esplorare insieme attraverso ricche stimolazioni sensoriali

–per bimbi e bimbe da 11 a 22 mesi

Giovedì 23 febbraio ore 10.30

–per bimbi e bimbe da 22 a 35 mesi

Giovedì 23 febbraio ore 16.30

Iscrizione unica da giovedì 16 febbraio

ATTIVITA’ 3-6 ANNI

Laboratori esperienziali dedicati alla scoperta della natura e delle sue meraviglie, giocando con la fantasia e la creatività.

Per bambini e adulti insieme.

STORIE IN SCATOLA

Da una semplice scatola nascono magiche avventure, da realizzare con materiale di riciclo e tanta cura per il nostro pianeta. A cura di Maria Grazia Ricci, atelierista

Venerdì 17 febbraio ore 16.30

iscrizioni da 10 febbraio

Ciclo di incontri “Adolescenti e genitori: restare presenti”

rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti.

Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 20 :45,

“QUANTO (è) DURA L’ADOLESCENZA?”

Cosa significa diventare genitore di un adolescente tra sfide e cambiamenti

A cura di Federica Mussoni, psicologa e psicoterapeuta,

Presso I. C. Alighieri, plesso Madre Teresa di Calcutta, Via Sforza n. 16

Di seguito il link al calendario completo degli incontri, ricordiamo che per tutti gli appuntamenti l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Non è necessaria l’iscrizione.

https://www.comune.rimini.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/adolescenza-centro-le-famiglie

Social – mente

Due percorsi in piccolo gruppo rivolti a genitori, di ragazzi da 6 a 16 anni, per conoscere e approfondire il mondo dei social e videogames e avere possibilità di confrontarsi e riflettere su possibili strumenti nella relazione educativa con i propri figli

Gli incontri per genitori di bambini da 6 a 10 anni sono previsti per:

martedì 1 febbraio ore 19,45

“Rel-azioniamoci”

martedì 15 febbraio ore 19.45

“Quali social?”

martedì 1 marzo ore 19.45

“video-giochiamo, un fatto di rel-Azione”

Gli incontri per genitori di ragazzi da 11 a 16 anni sono previsti per:

martedì 8 febbraio ore .19.45

“Relazioni (s)connesse”

martedì 22 febbraio ore 19.45

“ambientati nei social”

martedì 8 marzo ore 19.45

“videogames: istruzioni per l’uso”

Il gruppo sarà condottodalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, consulente presso il Centro per le Famiglie e dalla Dott.ssa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini

La partecipazione è gratuita.

E’ obbligatoria l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare

Centro per le famiglie del Comune di Rimini

Tel.0541-793860