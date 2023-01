Ecco il calendario delle iniziative

Si apre una nuova settimana ricca di appuntamenti che culminano con il Sigep, la più importante vetrina del dolce, che si terrà in fiera a Rimini dal 21 al 25 gennaio.

Per scoprire le bellezze del centro storico si può, come di consueto, partecipare a visite guidate alla scoperta della città. Anche questa settimana è possibile visitare il Teatro Galli, domenica 22 alle ore 11. Domenica 22 gennaio VisitRimini invita a un city tour teatrale da non perdere: un modo originale per scoprire curiosità e aneddoti di una Rimini ricca di storia e cultura, raccontati direttamente da personaggi come la Gradisca, che racconterà di lei e della sua vita, o un’autentica pescivendola, che svelerà il segreto delle poveracce (le vongole in dialetto riminese) e poi ancora si narrerà della storia delle Clarisse e delle antiche filande.

Al Teatro Galli gli spettacoli della stagione di prosa riminese continuano con Maria Amelia Monti e Marina Massironi, protagoniste de ‘Il marito invisibile’ (17-19 gennaio), commedia sulla scomparsa della nostra vita sociale, alle prese con le difficoltà delle tante relazioni virtuali e l’allontanamento generato dalla pandemia, scritta e diretta da Edoardo Erba. Per il Giorno della Memoria, domenica 22 gennaio, la lingua, la musica, e la cultura yiddish, quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, la condizione universale dell’ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e comunque sono al centro di Oylem Goylem, spettacolo cult che Moni Ovadia dal 1993 porta in scena insieme alla sua orchestra.



Continuano anche le attività sportive all’aperto come la camminata metabolica in spiaggia e al parco Marecchia i mercoledì e le domeniche di gennaio, il Nordic Walking del mercoledì e sabato tra spiaggia e Parco del Mare, e le Corse cronometrate gratuite ogni sabato mattina al Parco Marecchia. Al Bagno 26 continuano le camminate sportive e il fitness sulla spiaggia.

Al Museo della città continua, fino al 29 gennaio, la mostra fotografica dell’artista Saro Di Bartolo, dal titolo Anthology: 50 anni di fotografia, 1972 – 2022, dedicata e organizzata dalla fondazione Isal per la ricerca sul dolore. Mentre sabato 21 gennaio inaugura alla Galleria dell’Immagine la mostra Rimini Ritrovata con le Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti del riminese Amedeo Montemaggi.

IN EVIDENZA

da martedì 17 a giovedì 19 gennaio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Maria Amelia Monti e Marina Massironi in ‘Il marito invisibile’

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 – TURNI ABC

Una coppia di talentuose attrici dalla spiccata vis comica, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, anima ‘Il marito invisibile’, commedia scritta e diretta da Edoardo Erba sulla scomparsa della vita di relazione e che incrocia i temi della pandemia, la solitudine, la realtà on line.

Le attrici conducono gli spettatori in un viaggio quanto mai attuale, un dialogo serrato che dà vita a uno spettacolo innovativo, tridimensionale e soprattutto interattivo.

Orario: martedì 17 ore 21 – TURNO A; mercoledì 18 ore 21 – TURNO B; giovedì 19 ore 21 – TURNO C

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

da sabato 21 a mercoledì 25 gennaio 2023

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

Sigep. The Dolce World Expo e AB Tech Expo

44° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, in contemporanea con AB Tech Expo

Sigep è l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce. Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

5 business communities interconnesse tra loro: Gelato, Pastry, Choco, Coffee, Backery; e ancora la Vision Plaza con talks non stop su trend di filiera, consumatori, tecnologie, strategie di mercato dei diversi paesi del mondo.

La 44° edizione di SIGEP, The Dolce World Expo si svolge in contemporanea con AB Tech Expo, il Salone Internazionale delle Tecnologie e Prodotti per la Panificazione, Pasticceria e Dolciario.

Orario: da sabato 21 a martedì 24 gennaio: 9:30 – 18.00; mercoledì 25 gennaio: 9:30 – 17.00

Ingresso a pagamento. La manifestazione è riservato agli operatori professionali.

Info: 0541 744555 helpdesk.rn@iegexpo.it www.sigep.it

domenica 22 gennaio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Oylem Goylem

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 – Fuori abbonamento, in occasione del Giorno della Memoria.

Spettacolo cult che Moni Ovadia dal 1993 porta in scena insieme alla sua orchestra.

Strutturato sulla forma classica del cabaret, Oylem Goylem alterna brani di musica klezmer, canti tradizionali, storielle e aneddoti.

Moni Ovadia e i suoi musicisti danno vita a una rappresentazione basata sul ritmo, sull’autoironia, sull’alternanza continua di toni e di registri linguistici, dal canto alla musica; una grande carrellata di umorismo e chiacchiere, battute fulminanti e citazioni dotte, scherzi e una musica che fa incontrare il canto liturgico con le sonorità zingare.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

da lunedì 16 a mercoledì 18 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Franco Battiato. La voce del padrone

Documentario di Marco Spagnoli

Un viaggio nella musica e nella vita di Franco Battiato, attraverso le sue esibizioni più significative, immagini di repertorio e i racconti di testimoni d’eccezione che restituiscono la sua storia e la sua personalità.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 16 ore 21.00; martedì 17 ore 17.00; mercoledì 18 ore 17.00 e 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

16 e 18 gennaio 2023

Cinema Fulgor e Cinema Settebello – Rimini

Strade perdute – Lost Highway

Il Cinema Fulgor e il cinema Settebello propongono la versione originale in inglese con sottotitoli in italiano del film di David Lynch dal titolo ‘Strade perdute – Lost Highway’ (USA, 1996).

Lunedì 16 gennaio alle ore 21 il film è proiettato al Cinema Fulgor, in c.so d’Augusto 162, mentre mercoledì 18 gennaio sempre alle ore 21.00, viene proposto al Cinema Settebello, via Roma 70.

Il film è stato restaurato in 4K da The Criterion Collection con la supervisione del regista David Lynch.

Ambientato a Los Angeles, tratta la storia del sassofonista Fred Madison, perseguito dall’invio di una serie di videocassette che riprendono la sua vita da vari punti di vista.

Un noir complesso affacciato sugli abissi della follia. Uno dei capolavori di Linch.

I biglietti sono disponibili on line. Per maggiori informazioni: www.cinemafulgor.com www.cinemasettebello.it Ingresso a pagamento

Info: 0541 709545 (Cinema Fulgor); 0541 57197 (Cinema Settebello)

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 17 gennaio I VITELLONI di Federico Fellini (Italia 1953, 103’)

martedì 24 gennaio LA DOLCE VITA di Federico Fellini (Italia 1960, 178’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L’ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 17 ottobre 2023

Rimini, Centro per le famiglie, piazzetta dei Servi 1

Urli, porte che sbattono e sensi di colpa

Litigi, discussione e conflitti fra bambini e quelli tra genitori: come affrontarli in modo costruttivo. Una serata di approfondimento psicopedagogico per promuovere comunicazioni, comportamenti e soluzioni pratiche, accompagnati dalla dottoressa Erica Lanzoni, Psicologa e Mediatrice Familiare

Ore 20.45. Ingresso gratuito riservato agli adulti. Info: www.facebook.com/centrofamiglierimini/



19 gennaio; 10, 17, 23 febbraio; 22, 31 marzo 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori al Centro per le famiglie

Gioco euristico – Biancocolore – Cornici materiche – Storie in scatola

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 mesi e i 6 anni.

Gli appuntamenti da gennaio a marzo 2023:

Il gioco euristico per bambini dagli 11 ai 22 mesi. Un gioco per accompagnare il bambino a scoprire il mondo che lo circonda, attraverso diverse forme, colori e materiali. (19 gennaio e 22 marzo ore 16.30).

Biancocolore, un laboratorio proposto ai bambini e alle bambine di età compresa fra gli 11 e i 22 mesi (23 febbraio ore 10.30) e fra i 23 e 35 mesi (23 febbraio ore 16.30).

Cornici materiche, che propone attività per bambini e bambine fra i 23 e i 35 mesi (10 febbraio ore 16.30 e 31 marzo ore 16.30).

Storie in scatola, dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni. Da una semplice scatola nascono magiche avventure, da realizzare con materiali di riciclo (17 febbraio ore 16.30).

Per partecipare ai laboratori è necessaria l’iscrizione.

Info: 0541 793860 centrofamiglie@comune.rimini.it

giovedì 19 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Balletto al Cinema: Come l’acqua per il cioccolato

Ritorna la grande danza con il balletto, in differita dalla Royal Opera House di Londra, ‘Come l’acqua per il cioccolato’, tratto dal romanzo messicano di Laura Esquivel (alla base anche del film omonimo del 1992 diretto da Alfonso Arau), su coreografie di Christopher Wheeldon, già acclamato per sue precedenti creazioni come “Alice’s Adventures in Wonderland” e “The Winter’s Tale” e musiche di Joby Talbot per la regia di Kevin O’ Hare.

Il balletto, registrato a giugno 2022, in occasione della prima mondiale londinese, vede nei ruoli solisti stelle del Royal Ballett del calibro di Francesca Hayward, Marcelino Sambé, Laura Morera e Matthew Ball. In questa coproduzione con l’American Ballet Theatre, il direttore d’orchestra messicano Alondra de la Parra, funge da consulente musicale per la colonna sonora commissionata da Talbot, con Wheeldon che lavora a stretto contatto con Esquivel, per rimodellare la sua storia riccamente stratificata come un nuovo balletto divertente e avvincente.

I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.15 Ingresso a pagamento. Info: www.cinematiberio.it/eventi/comelacqua/

venerdì 20 gennaio 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Conversazioni Riminesi. Appunti per la storia della città

Giuseppe Chicchi e Massimo Pasquinelli presentano ‘Alle origini della modernizzazione’. Modera Stefano Pivato.

Ore 17.30. Ingresso gratuito

Info: 0541 24730 (Istituto Storico Rimini); 0541 704494 (Cineteca) istitutostoricorimini@gmail.com

venerdì 20 gennaio 2023

Rimini, cinema teatro Tiberio

Impro teatro

Torna a Rimini l’improvvisazione teatrale targata attiMatti!!!

Venerdì 20 gennaio alle presso il Teatro Tiberio due squadre di impavidi amatori si sfideranno a colpi di improvvisazione teatrale fino all’ ultima battuta!!

La squadra di casa AttiMatti sfiderà gli amci della scuola di Lecce Improvvisart Teatro!!

Un giudice e un presentatore cercheranno di tenere nelle fila le due squadre

Ore 21:00. Prezzo unico: 8€ – Gratuito: under 12. Biglietteria aperta presso il Teatro dalle ore 18:30

Info e prenotazioni: 3389980113 info@attimatti.it

da sabato 21 a mercoledì 25 gennaio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La Ligne. La linea invisibile

Un film drammatico in prima visione di Ursula Meier, già regista dei film “Home – Casa dolce casa”” (2008) e “Sister” (2012), con Stéphanie Blanchoud e Valeria Bruni Tedeschi.

In ‘La Ligne – La Linea Invisibile’, la regista esplora in modo sottile un piccolo e tumultuoso perimetro di emozioni intense e contraddittorie.

Martedì 24 gennaio alle ore 21 il film è proposto in versione originale francese, con sottotitoli in italiano. Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: sabato 21 gennaio – ore 17:00 e ore 21:00; domenica 22 gennaio – ore 17:00 e ore 21:00;

martedì 24 gennaio – ore 21:00 versione originale sottotitolata; mercoledì 25 gennaio – ore 17:00 e ore 21:00. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

ATTIVITA’ SPORTIVA

fino ad aprile

Rimini marina centro, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk & fitness on the beach

50 minuti di camminata sportiva o di allenamento funzionale guidati dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero dal lavoro e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto anche in inverno per mantenersi in salute.

Orario: Camminata guidata il mercoledì ore 18,30/19,30 e la domenica ore 9,00/10,00

Allenamento funzionale, one to one o a piccoli gruppi, dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 18,30 su appuntamento. Allenamento introduttivo alla corsa il sabato mattina dalle 9,00 alle 11,00.

Domenica 22 gennaio è in programma La ‘Camminata alla scoperta delle 10 cose che potresti non sapere di Rimini’, la camminata guidata da Elen Souza Personal trainer per le vie della città, insieme alla guida Francesca Del Bianco. Il ritrovo è al Bagno 26 alle ore 9.15 con rientro previsto per le ore 11.00.

A pagamento Info: 348 0981594 info@elensouza.com walkonthebeachrimini/

mercoledì e domeniche di gennaio 2023

Bagno 55 e Parco Marecchia – Rimini

Camminata metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente.

L’appuntamento con la Camminata Metabolica continua nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare e al parco Marecchia con due appuntamenti settimanali:

Bagno 55: mercoledì alle ore 18.30 e al Parco Marecchia: la domenica alle ore 9.30

A pagamento. Info e prenotazioni 345 8203064

tutti i mercoledì e sabati

Bagno14 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking a cura di ‘La Pedivella’

Tra spiaggia e nuovo lungomare è possibile praticare settimanalmente la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini, che ci aiutano a muovere tutti i muscoli del corpo.

L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. Attività a pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Corse cronometrate gratuite di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti. L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo.

La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack.

Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com – www.parkrun.it/marecchia/

MOSTRE

dal 20 dicembre 2022

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

Fellini Archives

Le Teche: esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, sceneggiature, partiture…) selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal Comune di Rimini.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00.

Ingresso al solo Palazzo del Fulgor: 2 €

da sabato 21 gennaio a domenica 12 marzo 2023

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Rimini Ritrovata. Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi

Mostra fotografica celebrativa del centenario della nascita di Amedeo Montemaggi (1923-2023), con immagini inedite dall’archivio di questo importante protagonista della cultura cittadina.

Noto come giornalista, fondatore della redazione riminese del Resto del Carlino negli anni ’50, divulgatore delle bellezze artistiche di Rimini e infine storico appassionato delle vicende della Linea Gotica, del tutto sconosciuta era finora la sua attività fotografica, documentata dal recente ritrovamento presso la sua abitazione di oltre 40.000 negativi.

Si tratta di testimonianze visive della società e dei paesaggi riminesi della ricostruzione, con i primi anni del boom turistico, gli avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

Inaugurazione della mostra sabato 21 gennaio alle ore 17.00

Orario: tutti i giorni: 10-19 Ingresso libero

Info: 0541 704486 archivio.fotografico@comune.rimini.it www.bibliotecagambalunga.it

Fino al 29 gennaio 2023

Rimini, Museo della Città, Ala Nuova

Saro Di Bartolo – Anthology: 50 anni di fotografia, 1972 – 2022

Viaggiare nella bellezza del mondo per unire le persone e i popoli

Testimoniare il diritto universale nella cura del Dolore e della Sofferenza

Mostra Fotografica dell’artista Saro Di Bartolo che espone 175 opere attraverso le quali, partendo dalla sua Rimini, il fotografo racconta la propria evoluzione artistica nell’arco di ben cinque decenni. La mostra è dedicata alla fondazione Isal per la ricerca sul dolore ed è organizzata e gestita dalla Fondazione stessa.

Orari: venerdì, sabato, domenica e festivi ore 10-13/16-19

Ingresso libero. Info: 339.3079278 www.fondazioneisal.it – associazione@fondazioneisal.it

Fino a martedì 31 gennaio 2023

Galleria No Limits To Fly, via Bertola, 17 – Rimini centro storico

Il cuore nella mano, il futuro negli occhi, il coraggio nel pensiero

Mostra con opere di Leonardo Rossi, Cristina Ricci, QuinciQ alla Galleria No Limits to Fly

Una Barbie dorata prigioniera in una gabbia da uccellini. Una veduta del ponte di Tiberio con uno straordinario gioco d’acqua. Un ritratto dolce e intenso di una coppia di giovani.

Sono tre delle opere esposte nella mostra “Il cuore nella mano, il futuro negli occhi, il coraggio nel pensiero” alla galleria No Limits to Fly di Rimini.

La collettiva raccoglie personali di Leonardo Rossi, Cristina Ricci, QuinciQ.

Tre artisti, diversi tra loro per origini, età, esperienze e tecniche espressive. Sono artisti distanti tra loro quando raffigurano la realtà del proprio vissuto, ma vicini quando la realtà la immaginano nel suo divenire.

Orario: da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00; lunedì chiuso; domenica solo su appuntamento. Ingresso libero Info: pepote@pepote.it

Fino al 30 aprile 2023

Palacongressi di Rimini, Spazio Convivio

progetto PERLarte

Visioni urbane dell’artista riminese Davide Frisoni

La mostra propone vari luoghi internazionali da cui l’artista ha tratto ispirazione, oltre ovviamente alla città di Rimini, vocata all’accoglienza e all’incontro.

La mostra è a disposizione dei partecipanti ai congressi in programma al Palacongressi di Rimini e su prenotazione (tel. 0541.711500 – mail: info@palacongressi.it) per cittadini e turisti.

Info: www.riminipalacongressi.it

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

domenica 22, 29 gennaio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini.

Info 0541.793879

domenica 22 gennaio 2023

Visitor Center Rimini, c.so d’Augusto, 235 – Rimini centro storico

Rimini City tour: Edizione teatrale

Un modo originale per scoprire curiosità e aneddoti di una Rimini ricca di storia e cultura.

Accompagnati da una guida, è possibile dialogare con la Gradisca in persona che racconterà di lei e della sua vita. Lungo il percorso verso piazza Cavour, tappa fondamentale è la vecchia pescheria dove un’autentica pescivendola svelerà ai partecipanti il segreto delle poveracce (le vongole in dialetto riminese). Il tour prosegue fino a raggiungere la piazzetta San Bernardino con la storia delle Clarisse e delle antiche filande con la produzione della seta e tanto altro.

Ore 15.30 A pagamento, gratuito bambini da 0 a 7 anni.

Info e prenotazioni: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/307731-rimini-city-tour-edizione-teatrale/

il primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo all’interno del Fellini Museum da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

ogni ultimo sabato del mese

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Prima biblioteca civica d’Italia inserita fra le più belle biblioteche del mondo, uno scrigno di bellezza e cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore. Le visite guidate condotte dai bibliotecari vi condurranno alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. La prenotazione è obbligatoria telefonando esclusivamente al numero 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Info: www.bibliotecagambalunga.it

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it