Il dramma si sarebbe consumato pochi giorni prima di Natale

Il virus respiratorio sinciziale, degenerato in una severa polmonite, ha fatto una piccola vittima. è morta una bambina di soli sei mesi al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale infermi di Rimini. A darne notizia è la stampa locale, Corriere Romagna e Resto del Carlino, questa mattina. Il dramma si sarebbe consumato qualche giorno prima di Natale. Si tratta di un virus che colpisce le vie respiratorie che ha fatto registrare un vero e proprio picco di casi non solo in Romagna dove ha riempito molti reparti di pediatria. Il virus può rivelarsi particolarmente pericoloso per lattanti e bimbi molto piccoli.