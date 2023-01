Da mercoledì chiusa al traffico la via del mare

A conclusione delle festività natalizie, come da programma, ripartono i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la statale 16 e Via Grotta.

I lavori, partiti ad inizio dicembre con la fase di preparazione, si sono interrotti durante il periodo festivo e sono pronti ad entrare nel vivo.

La nuova fase, al via da lunedì 9 gennaio, prevede la chiusura della Via del Mare a partire da mercoledì, per una durata di circa 45 giorni. L’accesso al polo sportivo e alla scuola media, punti nevralgici della viabilità della zona mare, saranno consentiti transitando su Via Alberello e Via Garibaldi, sulle quali verranno deviate anche le linee del trasporto pubblico locale e lo scuolabus.

Una volta riaperta al traffico Via del Mare, poi, si procederà con la chiusura di Via Grotta. In alcuni momenti sarà necessario regolamentare il traffico sulla statale 16 in senso alternato, attraverso un impianto semaforico temporaneo. Interventi, questi, indispensabili per la realizzazione di un’opera attesa da tempo, che consentirà di mettere in sicurezza un incrocio delicato che collega l’entroterra al mare, oltre a rendere più fluido il traffico che collega la zona turistica.