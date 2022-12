Il giovane avrebbe difeso la sua ragazza poiché importunata da un magrebino ubriaco

Non è in pericolo di vita il giovane che domenica in piazza Cavour è stato ferito con un fendente al collo da un uomo di nazionalità marocchina. I fatti risalgono alle 17 circa quando, in prossimità di corso d’Augusto, è scoppiata una discussione tra l’aggressore ed un giovane a passeggio assieme alla sua ragazza.

Il nordafricano, in preda ai fumi dell’alcol, ha estratto un coltellino colpendo il ragazzo al collo fortunatamente in maniera non grave. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare prontamente l’aggressore che è finito in manette. I giovani stati portati al pronto soccorso di Rimini rispettivamente e dovranno rispettare una prognosi di 7 giorni per l’uomo e 5 per la ragazza.