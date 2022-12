Il denaro è stato restituito alla proprietaria

Nelle prime ore del mattino del 6 dicembre, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano, per il reato di Tentato furto aggravato.

Nello specifico, alle ore 02.45, una volante della Questura di Rimini è intervenuta in via Flaminia poiché al 112 era arrivata una chiamata nella quale veniva segnalato un uomo intento ad infrangere con un martello la vetrina di un’attività commerciale. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, in un primo momento constatavano che l’uomo segnalato non era presente per cui iniziavano a perlustrare i dintorni.

Da una nuova telefonata giunta alla sala operativa della Questura si apprendeva che il soggetto era tornato presso l’attività commerciale. A questo punto i poliziotti ritornavano celermente sul posto indicato e constatavano la vetrina danneggiata con un martello sorprendendo l’uomo ancora all’interno del negozio.

Quest’ultimo era intento a rovistare fra i cassetti del registratore di cassa da dove aveva prelevato numerose monete. Gli agenti, vista la situazione, bloccavano l’uomo e su di esso ritrovavano il denaro rubato che poi successivamente veniva restituito alla proprietaria dell’attività commerciale.

Dagli accertamenti successivi gli agenti constatavano che, poco prima lo stesso soggetto, aveva perpetrato con le stesse modalità un furto presso una farmacia ubicata in zona San Giuliano.

In considerazione dei fatti accaduti il cittadino italiano veniva tratto in arresto e sottoposto nella mattinata di ieri al giudizio Direttissimo.