Sono 10 le società che beneficeranno dei 70 mila euro in corso di liquidazione

Sono stati assegnati e sono in corso di liquidazione i 70.000 euro, derivanti dai fondi Covid riconosciuti ai Comuni della zona rossa, che l’amministrazione comunale ha deciso di destinare a sostegno delle associazioni sportive per far fronte, in particolare, agli incrementi delle utenze di luce e gas a causa del rincaro energetico.

Per la distribuzione delle risorse, a quanti hanno presentato domanda nelle modalità previste dal bando, sono stati valutati con diversi punteggi criteri quali il numero di iscritti e l’incremento degli oneri per il consumo di luce e gas, riferito alla scorsa stagione invernale, per la gestione degli impianti sportivi.

Sono 10 le società che beneficeranno dei sostegni. Con questi ulteriori 70.000 euro, salgono a 120.000 euro i fondi destinati nell’ultimo anno e mezzo alle società sportive del territorio di Misano.

“Le associazioni sportive hanno risentito particolarmente delle difficoltà dovute prima dalle limitazioni legate al Covid e, ora, al rincaro energetico – commenta l’assessore allo sport Filippo Valentini -. Eppure, non hanno mai smesso di svolgere la loro importantissima funzione sociale e ricreativa, a beneficio in particolare dei più giovani. Hanno consentito ai nostri giovani di continuare a fare sport, un alleato prezioso per la salute, e, soprattutto, di farlo in gruppo. Come amministrazione abbiamo voluto riconoscere questi sforzi”.