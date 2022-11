Tutte le informazioni sul trasferimento dei servizi

L’AUSL della Romagna ha completato i lavori di ristrutturazione della nuova Casa della Comunità dell’Alta Val Marecchia. La nuova moderna struttura, che si trova in prossimità dell’Ospedale Sacra Famiglia (via XXIV maggio 174, Novafeltria) e contiene al piano terra la CRA Residenza Anziani Novafeltria (via XXIV maggio, Novafeltria), sarà in grado di ospitare, in maniera funzionale e integrata, un’ importante serie di servizi territoriali, attualmente collocati in due diverse sedi (Ospedale di Novafeltria e Piazza Bramante) afferenti alle Cure Primarie (medici di famiglia, ambulatorio infermieristico medicazioni e prestazioni occasionali, ambulatorio integrato delle patologie croniche, servizio infermieristico domiciliare), alla Sanità Pubblica (vaccinazioni adulte e pediatriche), alla Neuropsichiatria infantile, oltre che lo sportello per la richiesta degli ausili assistenziali e la sede della Commissione Invalidi Civili.

Il trasferimento di tali servizi, dalla sede ospedaliera alla nuova sede della Casa di Comunità, avverrà in due fasi, secondo il seguente programma:

Giovedì 24 novembre 2022:

• studi MMG con relative postazioni di segreteria (dr.ssa Giuliani, dr Trombini, dr Luchetti, dr.ssa Brunelli, dr Rinaldi)

• ambulatorio infermieristico prestazionale/medicazioni

• sportello Home care per la ricezione di richieste per ausili e dispositivi di materiale di assorbenza

Venerdì 25 novembre 2022:

Servizio Infermieristico domiciliare

Ambulatorio Infermieristico per la Patologia cronica

Ambulatorio piccole urgenze H10 di Medicina generale

I servizi attualmente collocati in piazza Bramante (servizio di Neuropsichiatria infantile, vaccinazioni adulti e pediatriche, ufficio per la Commissione Invalidi Civili) si trasferiranno nella nuova sede successivamente.

Durante il trasferimento gli orari di ambulatorio dei Medici di Medicina Generale coinvolti potranno subire temporanee modifiche, che verranno comunicate al momento dal MMG. L’ambulatorio di medicina generale (H10) (ad accesso diretto), per la ripetizione di ricette o piccole urgenze, verrà comunque garantito, nelle giornate del 24 e del 25 novembre, dalle ore 9 alle 19, presso la vecchia sede della Casa di Comunità (Ospedale Sacra Famiglia) e sarà l’ultimo servizio ad essere trasferito nella nuova sede.

I riferimenti telefonici di tutti i servizi restano invariati.