L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a leggere il volantino redatto dal Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile Comuni della Riviera del Conca

L’attività sismica di questi giorni, ed in particolare la forte scossa registrata mercoledì scorso, hanno riattivato i riflettori sul tema della sicurezza e delle norme di comportamento da seguire in caso di terremoto e di altre emergenze.

A tal fine, l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a leggere il volantino redatto dal Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile Comuni della Riviera del Conca, che fornisce utili indicazioni su come riconoscere i rischi e come comportarsi in caso di terremoti o altre calamità naturali, incendi boschivi, incidenti industriali o legati ai trasporti.

Sul volantino sono inoltre riportati i numeri utili e diverse informazioni sui piani di emergenza

“Si tratta di un pieghevole contenente una serie di informazioni utili e di buone pratiche da seguire – spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -, come quella di tenere pronto in casa uno zainetto delle emergenze. Invitiamo la cittadinanza a leggerlo, richiedendone copia cartacea alle sedi dei Comitati di Frazione, presso la residenza comunale, lo IAT e la biblioteca, oppure di scaricarlo dal sito web del comune. Essere ben informati aiuta a mantenere la calma e ad essere pronti a reagire in caso di emergenze o calamità naturali. Nei prossimi mesi vorremmo anche organizzare, in collaborazione con la Protezione Civile, degli incontri formativi e informativi rivolti alla cittadinanza”.

Nell’occasione, l’assessore Schivardi ricorda anche l’importanza dell’attività svolta dalla Protezione Civile e di altre associazioni di volontariato che si occupano di prevenzione, assistenza e interventi in caso di emergenza.

“Da poco abbiamo creato l’Associazione di volontari Misano 2030 che funge da supporto locale alle attività di Protezione Civile – ricorda -. È ancora possibile iscriversi e ci auguriamo che in tanti aderiscano a questa iniziativa”.

Per maggiori informazioni contattare l’assessorato all’ambiente del comune di Misano Adriatico.