Petitti: “A frutto i preziosi contributi del Pnrr”

La Regione Emilia-Romagna finanzia 76 interventi per la sicurezza di fiumi, versanti franosi e litorali: verranno realizzati con oltre 61 milioni di euro assegnati all’Emilia-Romagna dal Pnrr.

Nel riminese sono previste opere per 5,6 milioni. «Una risposta significativa per il territorio grazie ai preziosi contributi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – commenta Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna –. La Regione sta mettendo a frutto celermente tutti i passaggi affinché queste risorse possano essere utilizzate a pieno e nel migliore dei modi».

In particolare a Santarcangelo di Romagna andranno 300mila euro per il fiume Uso: realizzazione di piste di servizio di accesso alla cassa di espansione in località San Vito; 400 mila euro per Rimini al fine di realizzare difese spondali sull’asta del fiume Marecchia nel tratto compreso dalla foce e il ponte SP 14 (trasversale Marecchia); 900 mila euro per interventi di consolidamento nel versante nord dell’abitato di Pennabilli e altrettanti 900mila euro per interventi di consolidamento versanti nel bacino del fosso Campone a difesa degli abitati di San Leo e Le Celle; a Bellaria Igea Marina (con Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli) oltre 3,1 milioni per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento delle opere di difesa della costa per la mitigazione del rischio da erosione e ingressione marina nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.