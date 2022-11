La Giunta comunale approva il progetto ammesso ai contributi del bando Feamp

E’ stato approvato dalla Giunta comunale il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “riqualificazione dell’area portuale – Annualità 2022”. Un importante progetto di riqualificazione, voluto dall’Amministrazione per continuare a migliorare l’infrastruttura e rendere più agevole l’attività dei tanti operatori che quotidianamente la frequentano.

Il progetto – che era risultato al primo posto tra quelli presentati alla Regione e ammissibili al finanziamento – nello specifico consentirà di intervenire su entrambe le banchine, di destra e di sinistra del porto, per migliorare l’infrastrutturazione del molo di levante e le dotazioni dell’ingresso del porto.

In particolare sul Molo di levante “Capitan Giulietti” è previsto l’efficientamento dell’impianto di illuminazione della banchina, attraverso l’installazione di lampade a led a sostituzione dei vecchi apparati illuminanti e con la predisposizione degli impianti di alimentazione a servizio degli operatori della pesca. Nuova illuminazione a led e nuovi impianti di alimentazione previsti anche per la banchina di destra, con inoltre la sostituzione di 30 parabordi di attracco dei pescherecci. Nella banchina di sinistra è previsto il ripristino della pavimentazione in selciato del tratto utilizzato dagli operatori della pesca, a completamento dell’intervento già realizzato, oltre alla sostituzione di dieci parabordi di attracco dei pescherecci e alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Infine, il progetto comprende anche la realizzazione all’ingresso della banchina del porto di due locali prefabbricati destinati al supporto dei servizi necessari allo sbarco del pescato, grazie alla installazione di tre celle frigorifere e altri tre locali utilizzati come ripostiglio e deposito. I due moduli hanno superficie utile di circa 100 mq e saranno realizzati con struttura in acciaio schermati con pannelli di rivestimento in doghe di legno della stessa tipologia di quella utilizzata per le isole ecologiche già realizzate.

Un progetto il cui costo complessivo è stato ricalcolato in oltre 872 mila euro, di cui 772 mila saranno quelli oggetto del finanziamento ragionale e 100 mila a carico del bilancio comunale.

Come noto queste risorse vanno ad aggiungersi a quelle già ottenute dal Comune di Rimini per oltre 1,2 milioni di euro, sempre attraverso il bando Feamp 2014/2020, che ha permesso di intervenire in diversi stralci sull’area del molo di Levante, del faro, delle banchine, con particolare attenzione al miglioramento delle dotazioni e dei dispositivi di servizio alla marineria. Sempre attraverso i fondi Feamp, attraverso il Flag Costa Emilia Romagna, è stato possibile realizzare il museo diffuso della marineria, un percorso turistico-culturale di promozione e valorizzazione dei luoghi della cultura e delle tradizioni della marineria riminese.