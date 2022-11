La startup è riminese e destinerà il 30% dei ricavi alla causa Lgbtqia

è composta al 70% da donne e la “Eight srls”, startup che ha come unico business la gestione del brand Pridetobooking.com, il primo portale di prenotazione viaggi per i Pride europei. Si tratta di società al 100% riminese che gestirà il marchio e lo sviluppo del progetto devolvendo ogni anno il 30% degli utili alla causa LGBTQIA+.

“Il primo importante passo che già stiamo muovendo è quello di mettere online il portale con le varie strutture turistiche delle città dove hanno luogo i principali Pride europei” racconta Sabrina Saccomanni socia di maggioranza e amministratrice di Eight srls “nel contempo stiamo gestendo la possibilità di ottenere la certificazione RINA di Queervadis prestando la massima applicazione del Protocollo è rimandata ad AITGL (Ente Nazionale Turismo LGBTQ+)”.

“Una volta terminato lo step 1 – prosegue Andrea Barlocco socio e marketing developer di Eight srls – inizieremo a chiudere le trattative già in essere con i principali portali di booking mondiali in modo da posizionare Pridetobooking.com come costola operativa proprio di uno dei principali portali di booking, questo ci permette di velocizzare incredibilmente le fasi di sviluppo commerciale del portale e farci trovare pronti per i Pride 2023″.

” Andremo a creare nel portale – prosegue Sabrina Saccomanni – una serie di sezioni in stile giornale online che, oltre che arricchire i contenuti del sito, hanno l’ambizione di diventare un travel blog di riferimento per il turismo LGBTQIA+, in occasione dei Pride a calendario realizzeremo un newspaper cartaceo che verrà distribuito gratuitamente negli hotel e ristoranti della città dell’evento con le notizie relative ad eventi e curiosità”.

” Oltre a logici obbiettivi imprenditoriali – conclude Barlocco – abbiamo un fine etico, infatti, il 30% degli utili della Eight srls sarà devoluto annualmente alla causa LGBTQIA+”.