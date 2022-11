La nuova struttura, di circa 450 metri quadri, sorgerà nell’area che già ospita una delle tre scuole primarie comunali

Il Comune di Misano Adriatico ha ricevuto la conferma del finanziamento del progetto, presentato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la scuola, che prevede la realizzazione di una sala mensa al servizio del plesso scolastico del Capoluogo.

La nuova struttura, di circa 450 metri quadri, sorgerà nell’area che già ospita una delle tre scuole primarie comunali, la scuola media, l’asilo nido e la cucina centralizzata che alimenta il servizio pasti destinato a tutti gli istituti scolastici comunali.

La nuova mensa, che si inserirà nel contesto già esistente in maniera coerente dal punto di vista architettonico, fungerà da refettorio e da sala polivalente, al servizio di tutte le attività scolastiche.

“Grazie a questo finanziamento potremo realizzare un importante obiettivo – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -, quello di creare spazi aggiuntivi per il nostro istituto comprensivo. Questo intervento ci consentirà di rivedere l’utilizzo degli attuali ambienti, rendendolo sempre più funzionale e moderno. L’ottenimento dei fondi del PNRR non è semplice, richiede un grande lavoro da parte dell’amministrazione e, in particolare, del nostro ufficio tecnico a cui va un plauso per aver realizzato, grazie al completo finanziamento dell’opera, un obiettivo importante per il nostro territorio”.

L’importo previsto per la realizzazione dell’opera è di 1.045.000 euro.

Nei prossimi giorni il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare la variazione di bilancio, in entrata e in uscita, per includere il fabbisogno del progetto