Il calendario degli appuntamenti della settimana a Rimini

Dopo il ponte di Ognissanti, arriva un’altra settimana all’insegna del tutto esaurito per gli alberghi di Rimini con 350 hotel aperti e tutti sold out grazie alla quattro giorni di Ecomondo che si apre domani, martedì, alla Fiera di Rimini e che si svolge in contemporanea con Key Energy, la manifestazione dedicata alle energie rinnovabili e con gli Stati Generali della Green Economy (8-9 novembre), giunti all’undicesima edizione.

I telefoni degli alberghi e degli uffici informazioni turistiche Iat sono caldi, ma ad oggi non si trova più una camera libera a Rimini nei 280 alberghi annuali aperti a cui si sono aggiunti diversi alberghi che hanno deciso di riaprire in via straordinaria viste le richieste altissime.

Dopo Ecomondo e un mese di novembre punteggiato da importanti meeting al Palacongressi (come Dog Business Revolution Live 12-13 novembre, l’evento organizzato dal Centro Studi Erickson 18 e 19 novembre, il Forum Serramenti…), anche il mese di dicembre si aprirà con dieci giorni all’insegna del tutto esaurito a Rimini fra mondiali di Danza Sportiva alla Fiera di Rimini, il ritorno di Rinnovamento nello spirito per il ponte dell’Immacolata e il raduno degli universitari di Comunione e Liberazione.

Il calendario delle ‘cose da fare’ a Rimini fino al 15 novembre

L’appuntamento al Teatro Amintore Galli è con l’Opera: Don Giovanni, il capolavoro mozartiano si presenta in un prestigioso allestimento del regista Ivan Alexandre ed offrirà allo spettatore una nuova luce alla figura del leggendario seduttore, immortalato in un capolavoro destinato ad occupare un posto nella storia dell’opera e ancor più nell’immaginario collettivo (venerdì 11 e domenica 13 novembre).

Dal 5 novembre sono approdate a Rimini, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Accanto ad esse, l’Ala Nuova del Museo ospiterà anche due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli, ampliando così l’offerta culturale che la città di Rimini dedica al contemporaneo.

Al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra fotografica La prima notte di quiete 50 anni dopo, con foto dal set del film ‘La prima notte di quiete’ di Valerio Zurlini (Italia 1972, 132’), per ricordare il film ambientato e girato a Rimini, che propone l’immagine, un po’ malinconica, della città in inverno, molto lontana dai luoghi comuni per cui era nota come capitale italiana del turismo balneare. Le immagini che rimarranno esposte fino al 26 dicembre, provengono dall’archivio Titanus, dal fondo Minghini della Biblioteca Gambalunga e da Reporters Associati e Archivi.

Tra le altre mostre, alla Galleria dell’Immagine, martedì 8 novembre verrà inaugurata la mostra fotografica Donne nella pesca per valorizzare la presenza e il ruolo delle donne nella pesca e nell’acquacoltura, subito dopo il workshop organizzato dal Comune di Rimini e dal FLAG Costa dell’Emilia-Romagna (il gruppo di azione costiera dedicato allo sviluppo delle comunità della pesca).

Al Cinema Fulgor, nello storico cinema di Federico Fellini continua il ricco programma di rassegne, retrospettive e omaggi a cineasti, con l’omaggio a Joan Crawford e la rassegna Colazione e film.



Per la rassegna Voci dai Fondi giovedì 10 novembre alla Biblioteca Gambalunga, nella sala della Cineteca i professori dell’Università di Bologna Simonetta Nicolini e Vincenzo Gheroldi illustreranno e sveleranno i segreti delle splendide miniature del codice quattrocentesco del De Civitate Dei di S. Agostino.

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Part- Palazzi dell’Arte e Teatro Galli. Inoltre questa settimana i City Tour di VisitRimini propongono un viaggio tra I Tesori di Rimini (domenica 13 novembre ore 10.30).

Non mancano le opportunità di scoprire la città anche per bambini con Cristian Savioli che accompagna le famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini (sabato ore 15.30).

Sabato e domenica a Rimini, alla Piazza sull’acqua, arriva Sponc: Sport non convenzionale per tutti,un progetto che ambisce a creare, grazie all’impegno del movimento sportivo universitario (CUSI) in partnership con ANCI, momenti di vita sportiva all’aria aperta al di fuori degli ordinari impianti sportivi, valorizzando così il patrimonio dei centri urbani in cui operano quotidianamente.

I parchi divertimento della Riviera di Rimini, Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica a novembre rimangono aperti la domenica, in attesa delle festività natalizie. Aperto la domenica anche il Parco tematico e Museo dell’Aviazione, sulla Superstrada Rimini-San Marino, con il Museo dell’Aeromodellismo Storico Italo Balbo e il Centro Studi sulla Linea Gialla, ultimo baluardo tedesco dietro la Linea Gotica. Info: www.museoaviazione.com

IN EVIDENZA

8-11 novembre 2022

Rimini Fiera, via Emilia 155

Ecomondo – Key Energy

Ecomondo è l’evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per l’innovazione tecnologica e industriale nel settore della green and circular economy. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori a supporto della transizione ecologica: servizi e soluzioni integrate per la valorizzazione dei rifiuti in risorse, ciclo idrico integrato, bonifiche e rigenerazione dei suoli, energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità ed infrastrutture green, modelli di economia circolare e di salvaguardia delle risorse naturali per uno sviluppo sostenibile. Il programma propone un’agenda suddivisa in macro-temi chiave: dalle soluzioni tecnologiche per uscire dalla dipendenza energetica, ai benefici delle rinnovabili, dall’accesso per le PA ai finanziamenti del PNRR alla domanda di nuova mobilità collettiva sostenibile per la Bus Industry e il TPL, dalla valorizzazione dei rifiuti tessili e le storie al femminile delle più innovative imprese green.

Ecomondo ospita convegni, dibattiti e spazi di confronto sulle tendenze tecnologiche del futuro, la strategia nazionale di implementazione dell’economia circolare e un focus sullo stato dell’arte e l’avanzamento dei progetti nel quadro del PNRR.

Key Energy prevede la presentazione di alcuni studi di scenario sul futuro dell’energia e della mobilità elettrica e una serie di appuntamenti internazionali che coinvolgono la Commissione europea, la Cina e l’Africa.

L’8 e il 9 novembre tornano anche gli Stati Generali della Green Economy, giunti all’undicesima edizione.

Orario: dalle 9.00 alle 18.30. Ingresso a pagamento. Aperto anche alle scolaresche.

Info: 0541 744 555 helpdesk.rn@iegexpo.it

venerdì 11 e domenica 13 novembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Don Giovanni

Spettacolo della Stagione d’opera 2022 del Teatro Amintore Galli

Il capolavoro mozartiano debutta al Teatro Galli in un prestigioso allestimento. Dal settecentesco teatro della Reggia di Versailles arriverà Don Giovanni nell’acclamato allestimento che il regista Ivan Alexandre ha proposto come un ritorno alle origini del dramma giocoso nato dalla collaborazione fra Lorenzo Da Ponte e Wolfgang Amadeus Mozart nel 1787. Lo spettacolo offrirà una nuova luce alla figura del leggendario seduttore, immortalato in un capolavoro destinato ad occupare un posto nella storia dell’opera e ancor più nell’immaginario collettivo. In scena un cast internazionale dove spiccano le voci di Iulia Maria Dan, Christian Federici, Julien Henric, Arianna Vendittelli, Robert Gleadow affidate alla bacchetta di Antonio Greco sul podio del Coro e dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”. Con le scene e i costumi firmati da Antoine Fontaine.

Orario: venerdì 11 novembre alle ore 20.00; domenica 13 novembre alle ore 15.30

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

7, 13, 14 novembre 2022

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Omaggio a Joan Crawford

Al Cinema Fulgor, nello storico cinema di Federico Fellini continua il ricco programma di rassegne, retrospettive e omaggi a cineasti, per un autunno con tanto cinema per tutti.

Star del mese di novembre: Joan Crawford

Lunedì 7 novembre ore 21:00 Il Romanzo Di Mildred di Michael Curtiz (1944) Joan Crawford Oscar come miglior attrice protagonista,

domenica 13 novembre ore 10:30 Johnny Guitar di Nicholas Ray (1958),

lunedì 14 novembre ore 21:00 So che mi ucciderai di David Miller (1952).

E’ consigliato l’acquisto del biglietto online: www.cinemafulgor.com

A pagamento. Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com

da lunedì 7 a mercoledì 9 novembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema: Munch. Amori, fantasmi, donne e vampiri

Nell’ambito della rassegna ‘La Grande Arte al Cinema’, viene proposto il film dal titolo ‘Munch. Amori, fantasmi, donne e vampiri’. Il docufilm getta nuova luce su Edvard Munch, un uomo dal fascino profondo e misterioso, un precursore e un maestro per tutti coloro che vennero dopo di lui. Allo stesso tempo, è anche un viaggio attraverso la Norvegia di Munch, alla ricerca delle radici e dell’identità di un artista universale. Una riflessione intorno al tema principale del suo multiforme lavoro: la sua idea del Tempo.

Orario: lunedì 7 – ore 21:00, martedì 8 – ore 17:00; mercoledì 9 – ore 17:00 e ore 21:00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



Tutti i martedì d’autunno 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

ultimo appuntamento di settembre al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum.

8 novembre: AMARCORD di Federico Fellini (Italia 1973, 125’)

15 novembre: 8½ di Federico Fellini (Italia 1963, 132’)

22 novembre: LA VOCE DELLA LUNA di Federico Fellini (Italia 1990, 118’)

29 novembre: I CLOWNS di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)

Ore 16.00. L’ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

martedì 8 novembre 2022

Biblioteca Gambalunga (Sala Holder), via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Il ruolo delle donne nel mondo della pesca e dell’acquacoltura

Un momento di confronto e di riflessione su una materia complessa e non ancora sufficientemente sviluppata come quella del ruolo delle donne nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Al termine del workshop (alle ore 18), inaugurazione della mostra fotografica dedicata alle donne del mare.

Ore 16.00 Info: 0541 704486 gambalunghiana@comune.rimini.it

mercoledì 9 e 23 novembre; 14 dicembre 2022

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

Fuori programma d’autore

Una serie di mercoledì dedicati al cinema d’autore con la proiezione di pellicole restaurate dalla Cineteca di Bologna.

Il 9 novembre sarà la volta di Casco D’oro (1952, Francia, 96’), uno dei più bei film di Becker, ambientato nella Parigi di fine Ottocento fra lotte di bande rivali e balli popolari.

Il programma prosegue il 23 novembre con Fino all’ultimo respiro, di Jean-Luc Godard (1960, Francia, 89’), e si conclude il 14 dicembre con Cantando sotto la pioggia, di Stanley Donen (1952, Usa, 103’)

I biglietti online sono disponibili sui siti www.cinemasettebello.it, www.liveticket.it/cinemasettebello. La cassa del Cinema Settebello apre mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Ore 21. A pagamento Info: 0541 57197 multisalasettebello@libero.it

giovedì 10 e 17 novembre 2022 2020

Sala del Giudizio, Museo della Città, via Tonini 1, Rimini centro storico

Voci dai fondi. La Biblioteca raccontata

Rassegna dedicata alla presentazione di studi e ricerche su esemplari e documenti conservati nelle collezioni della Biblioteca Gambalunga, un’occasione per far conoscere il prezioso patrimonio storico-bibliografico della biblioteca e al tempo stesso valorizzare l’attività di ricerca degli studiosi, in quello scambio fecondo tra patrimonio e ricerca che rinnova valore alla nostra eredità culturale. Ecco i prossimi incontri ospitati il giovedì pomeriggio nella sala della cineteca di palazzo Gambalunga:

Giovedì 10 novembre i professori dell’Università di Bologna Simonetta Nicolini e Vincenzo Gheroldi illustreranno e sveleranno i segreti delle splendide miniature del codice quattrocentesco del De Civitate Dei depositato in Gambalunga dalla Confraternita di S. Girolamo, ospitato alla mostra La Città del Leone, Brescia 29 ottobre 2022-29 gennaio 2023.

Infine, giovedì 17 novembre Patrizia Farfaneti Ghetti, titolare della Farmacia San Michele, presenterà le ricette farmaceutiche tramandate dall’Erbario illustrato di metà Quattrocento, suggestiva testimonianza dell’antica pratica medica.

Ore 17. Ingresso libero. Info: 0541.704488 gambalunghiana@comune.rimini.it

10, 11, 17, 18 novembre; 9 dicembre 2022

Sedi varie – Rimini

Foresta Gutenberg

Rassegna dedicata alla letteratura e alla saggistica ambientale, organizzata da Futuro Verde APS e promossa assieme ad AMIR e Provincia di Rimini all’interno dell’edizione 2022 del Festival della Cultura Tecnica.

Sono 6 gli incontri per questo spazio dedicato all’arte e alla letteratura ambientale, intesa come romanzo ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del fai-da-te verde, inchiesta giornalistica su alcuni aspetti gemmati dall’evoluzione in senso green della nostra società. Diversi gli ospiti che si alterneranno, tra cui Leonardo Setti, Paola Turroni, Annalisa Corrado, Marco Affronte, Fabio Fiori e Tonino Lazzari.

Dopo il primo appuntamento Leonardo Setti, la rassegna prosegue giovedì 10 novembre alle 21 alla Sala del Buonarrivo in Corso d’Augusto 231 a Rimini con la presentazione del libro ‘Io e i Green Heroes’ scritto da Alessandro Gassman assieme ad Annalisa Corrado ed edito da Piemme.

Venerdì 11 novembre alle ore 17.00 alla Sala del Giudizio-via Cavalieri 26, Tonino Lazzari presenta ‘Dalle comunità marginali all’economia della risonanza’, Ed. Streetlib.

Giovedì 17 novembre ore 17.30 alla Sala Marvelli in via Dario Campana, 64 Marco Affronte parlerà della ‘Crisi ambientale ed esaurimento delle risorse naturali. Cosa ci aspetta’.

Venerdì 18 novembre ore 17 alla Sala del Giudizio-via Cavalieri 26, Fabio Fiori presenta ‘Abbecedario Adriatico’, Ediciclo Editore.

Ultimo appuntamento venerdì 9 dicembre alle ore 17 alla Sala del Giudizio-via Cavalieri 26, Paola Turroni presenta ‘Le sfumature del verde’, Laurana Editore.

Ingresso libero

dal 10 al 13 novembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Boiling point

Versione originale con sottotitoli in italiano

Un film di genere drammatico, proposto domenica 13 novembre alle ore 21 in versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Dal 10 al 13 novembre il film è proposto in versione doppiata.

Il film racconta di un ristorante che si trova a dover gestire la pressione del giorno più impegnativo dell’anno. Un thriller serrato dall’ambientazione affascinante, che tiene la tensione alta grazie a uno scenario da incubo per ogni ristoratore, in cui ogni cosa che può andar male finisce per andare anche peggio.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: giovedì 10 – ore 17:00; venerdì 11 – ore 21:00; sabato 12 – ore 17:00 e ore 21:00;

domenica 13 novembre – ore 17:00 doppiato + ore 21:00 versione originale sottotitolata

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

giovedì 10 novembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

The Peacerunner

Docu-film di Diego Zicchetti

Un documentario nato dalla sesta edizione del Keep Clean and Run (KCR), l’eco-maratona di plogging di Roberto Cavallo e di AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, che dal 2015 attraversa l’Italia e non solo.

Il docu-film racconta un viaggio tra i territori che hanno segnato la nostra Storia, narrata attraverso i ricordi di chi ha vissuto le atrocità della Prima Guerra Mondiale.

Per partecipare è necessario registrarsi online www.cinematiberio.it/eventi/thepeacerunner/ Ore 21.00 Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

venerdì 11 novembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Stracci

Documentario promosso da Pacha Mama

Un documentario di Tommaso Santi, che parte da Prato e viaggia in tutto il mondo, affrontando il tema dell’impatto ambientale dell’industria della moda.

Il cuore del documentario è il racconto di un’esperienza di economia circolare, antichissima e tornata di grande attualità: quella del riciclo della lana da parte delle industrie tessili del distretto pratese. Dalle ore 16:00, nel Chiostro del cinema si svolgeranno un mercatino solidale e l’ntrattenimento con Pacha mama, MAMA, campo lavoro missionario, guardaroba solidale madiba, Manitese, Lazzaro.

Orario: dalle ore 16 alle ore 19.30. Proiezione del documentario alle ore 18. Ingresso libero Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

da sabato 12 a domenica 13 novembre 2022

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Dog Business Revolution

Formazione sul marketing per professionisti cinofili al Palacongressi

Orario: sabato 12 novembre dalle 9 a sera; domenica 13 novembre dalle 9 alle 18

Ingresso a pagamento. Info: www.dogbusinessrevolution.com

domenica 13, 27 novembre; 11, 18 dicembre 2022

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Colazione e film

La domenica mattina tornano i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta dal cinema nell’elegante foyer del Fulgor, lo storico cinema di Fellini.

All’interno delle due sale, sono proposte due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione. I prossimi appuntamenti:

domenica 13 novembre: Requiem for a dream (2000) di Darren Aronofsky e Johnny Guitar (1954) di Nicholas Ray.

domenica 27 novembre: Hollywood Party (1968) di Blake Edwards e Quelle due (1962) di William Wyler

domenica 18 dicembre: Arsenico e vecchi merletti (1944) di Frank Capra e Piramide di paura (1985) di Berry Levinson

Ingresso a pagamento. Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com

domenica 13, 20 27 novembre e 4 dicembre 2022

Rimini, Istituto Superiore di Studi Musicali ‘G. Lettimi’, via Cairoli, 44

Concerti degli Studenti

Per cinque domeniche, nell’auditorium dell’Istituto Lettimi, si terrà la stagione autunnale dei concerti degli studenti accademici, selezionati attraverso audizione nei mesi scorsi.

I primi quattro appuntamenti (6, 13, 20, 27 novembre) sono dedicati a studenti del Lettimi, mentre l’ultimo (4 dicembre) vedrà sul palcoscenico studenti del Conservatorio “B. Maderna” di Cesena. Ore 11. Ingresso libero Info: 0541 793840 istitutolettimi@gmail.com

domenica 13 novembre 2022

piazza malatesta (piazza dei sogni) – Rimini centro storico

Dance For Kindness

Freeze mob e flash mob nella piazza dei sogni

Un evento mondiale per celebrare la gentilezza attraverso canto e danza, ideato dall’associazione no profit Life Vest Inside.

Per partecipare bisogna​iscriversi su www.danceforkindness.com/it/registrati-per-ballare/ compilando un modulo. In tal modo si potrà ricevere il tutorial per imparare la coreografia e connettersi con il Group Leader della propria città.

Dopo il FreezeMob e il FlashMob ci saranno diverse attività sul tema della ‘gentilezza’, tra cui una trash walk come gesto gentile verso la città di Rimini.

Orario: dalle 14 alle 18 Partecipazione su iscrizione a pagamento

Info: riminiforkindness@gmail.com

domenica 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre 2022

Rimini, Museo della Città (Sala del Giudizio Universale), via Tonini, 1

Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri

Il coraggio della conoscenza, il potere dell’immaginazione

Torna, per la XIII edizione, il ciclo di lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. “Il coraggio della conoscenza, il potere dell’immaginazione” è il titolo che chiama scienziati e filosofi, intellettuali e creativi, attraverso le proprie ricerche e i propri libri, a proporre percorsi di riflessione utili per affrontare l’incertezza e la complessità del tempo presente. Due le idee guida intorno a cui si snoda il progetto: il coraggio di affrontare con mente aperta la complessità presente, l’energia creativa per immaginare il futuro.

Dopo la prima lezione dedicata alla figura di Pier Paolo Pasolini, domenica 13 dicembre la riflessione avrà come tema le nuove generazioni. A condurla sarà Matteo Lancini, docente universitario, psicologo e psicoterapeuta che porterà il suo originale punto di vista sulla generazione “tradita”. Non ci resta che internet: adolescenti alla disperata ricerca di un futuro, il titolo della sua lectio magistralis.

L’approfondimento di domenica 20 novembre sarà condotto attraverso il linguaggio del teatro e della poesia con il reading Dannatissimo Dante: le voci narranti di Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo con le musiche originali di Federico Squassabia al pianoforte.

Ancora la creatività, attraverso la trasversalità e l’interdisciplinarietà proprie dei linguaggi dell’architettura contemporanea, sarà protagonista dell’appuntamento di domenica 27 novembre quando il collettivo di ricerca e design Fosbury Architecture, a cui è stata assegnata la realizzazione del padiglione Italia alla prossima Biennale Architettura 2023 di Venezia, proporrà una riflessione su quello che l’architettura potrebbe fare per aiutare la transizione ecologica.

Domenica 4 dicembre Roberto Battiston, professore ordinario di fisica sperimentale all’Università di Trento, presenterà il suo ultimo libro L’alfabeto della natura, La lezione della scienza per interpretare la realtà, sostenendo l’irrinunciabilità del metodo scientifico come strumento di conoscenza e comprensione dei fenomeni complessi.

Si prosegue domenica 11 dicembre con Pietro Del Soldà e il suo ultimo libro La vita fuori di sé. Filosofia dell’avventura. Il tema dell’avventura come soluzione coraggiosa dell’imprevisto, come possibilità di superare la paura andando incontro al nuovo.

La conclusione della rassegna domenica 18 dicembre, è affidata ad Annalisa Corrado, ingegnera esperta nel settore della transizione ecologica, ecologista e attivista per la giustizia climatica racconterà come Le ragazze salveranno il mondo, un viaggio nella storia del movimento ecologista scandito dal contributo determinante delle donne.

Ore 17.00 Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Info: 0541 704486

dal 13 al 16 novembre 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rimini

Versione originale con sottotitoli in italiano

Un film di genere drammatico, di Ulrich Seidl, proposto domenica 13 novembre alle ore 18.30 in versione originale tedesca con sottotitoli in italiano. Dal 14 al 16 novembre il film è proposto in versione doppiata.

Per una Rimini invernale, fredda e desolata, si aggira la figura impellicciata di Richie Bravo, cantante austriaco ormai di una certa età che non si arrende al declino e insegue ancora i fasti di una carriera ferma agli anni Ottanta.

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: domenica 13 novembre – ore 18:30 VOS

lunedì e martedì ore 21:00 doppiato; mercoledì 16 ore 17:00 doppiato

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

Fino a dicembre 2022

Cinema Astoria, via Euterpe – Rimini

Ritorno all’Astoria

Un calendario ricco di iniziative per i ritrovati spazi dell’ex cinema Astoria: dalla scuola di fumetto agli spettacoli di jazz, dagli stage di recitazione e doppiaggio, ai corsi di restauro e pittura, le mostre, le presentazioni di libri, gli incontri con gli autori e i gruppi culturali. Un evento al giorno grazie al contributo di una ventina di associazioni e di cittadini e studenti che hanno partecipato alla prima fase partecipativa del progetto “Ritorno all’Astoria”.

L’obiettivo è quello di trasformare l’ex cinema Astoria in un hub culturale di comunità, uno spazio in grado di coniugare l’uso performativo e di pubblico spettacolo (teatro, danza, concertistica), la formazione (residenze, laboratori, seminari) e la partecipazione (sale civiche, spazi ad uso delle vicine scuole e centri giovani), attraverso un percorso di rigenerazione urbana a servizio di tutti. In novembre tra i corsi previsti, la Master Class dedicata al mondo della vocalità a cappella, A Cappella Vocal Camp – Autumn Edition tenuta da Sara Jane Ghiotti e Francesco Nasone in collaborazione con Rimini Jazz Club (sabato 12 e domenica 13 novembre – info e iscrizioni: sarajaneghiotti82@gmail.com)

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria/ – astoria@ilpalloncinorosso.it

Fino al 16 dicembre 2022

Rimini, sedi varie

Donne coraggio!

Un mese di iniziative, incontri, dibattiti, conferenze e spettacoli per riflettere come comunità in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un format inaugurato nel 2021 e che quest’anno si arricchisce di ulteriori contenuti.

Un cartellone plurale, frutto della programmazione corale che vede Comune di Rimini insieme alle “Rete Donne Rimini” e alle tante altre associazioni e realtà coinvolte e protagoniste delle iniziative in programma. Una rete nata per sostenere e condividere le attività della “Casa delle donne” del Comune di Rimini, che ha visto nel corso degli ultimi mesi un potenziamento dei servizi – su tutti il ritorno dello sportello di consulenza commercialistica – e, in particolare, un nuovo compito di volano culturale e organizzativo per le iniziative territoriali legate alle donne. Tra le iniziative, martedì 15 novembre alle 17.00 al Museo della Città, Sala degli Arazzi, incontro con Valentina Arcangeli, oncologa genetista, responsabile del servizio presso Breast Unit Rimini Incontrarsi per conoscere. Ereditarietà e famigliarità del tumore al seno A cura di Associazione Crisalide. Sempre martedì 15 alle 20.30 appuntamento al Cinema Fulgor, Anne Lister Italia – Gentleman Jack tra lo schermo e i diari di Anne Lister. Una donna Pulp nell’era Regency – Un viaggio attraverso la vita di Anne Lister Ingresso libero Rassegna Cinema “Donne Pulp”. Da ricordare “E’ per te”, la camminata per le vie della città contro la violenza alle donne, che quest’anno si terrà sabato 26 novembre, con ritrovo in Piazza Cavour alle ore 15.30 e partenza alle ore 16.00. Info: www.facebook.com/casadelledonnerimini/

MERCATI E MERCATINI

ogni martedì fino al 10 gennaio 2023

Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 – Rimini

Campagna Amica: Mercato degli agricoltori

Riparte con l’autunno il mercato degli agricoltori ‘Campagna Amica’. L’iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa ‘dal contadino’, attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro zero. E’ cresciuta, negli ultimi anni

L’attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: +39.0541 742363 rimini@coldiretti.it

ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022

Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b

Il mercatino dell’SGR

Mostra e vendita di prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti. Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del territorio a KM 0. favorendo lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: 0541 303241 (SGR)

ogni venerdì

Parcheggio Tiberio, via Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Mercato degli agricoltori

Il tradizionale appuntamento per fare la spesa “in campagna” ma nel cuore della città con i produttori agricoli locali. L’offerta degli agricoltori locali è un’occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità ‘vicino a casa’.

Il mercato è organizzato da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.

Orario: dalle 7.00 alle 13.00 Info: rimini@coldiretti.it

ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA

sabato 12 e domenica 13 novembre 2022

piazza sull’Acqua, parco XXV Aprile e Hotel Ambasciatori – Rimini

Sponc: Sport non convenzionale per tutti

Evento finale nazionale Progetto SPONC, un progetto di sport inclusivo del CUSI (Centri Universitari Sportivi Italiani) dall’alto contenuto sociale che ha portato a numerose attività sportive inclusive non convenzionali attraverso le quali è stata favorita la partecipazione di specifiche categorie di cittadini: studenti universitari, persone con disabilità, immigrati, ecc.

Il progetto, organizzato dal CUSI in partnership con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e finanziato dal Dipartimento per lo sport, che ha portato in 25 città proposte sportive non convenzionali grazie a 25 progetti territoriali attivati dai CUS locali, svolge a Rimini l’evento finale per due giornate di sport.

Sabato mattina, 12 novembre (ore 9.30 – 14), alla Piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio si svolgeranno i giochi sportivi non convenzionali con le delegazioni dei CUSI aderenti al progetto.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, ci saranno invece gli incontri con i professionisti del mondo sportivo e gli amministratori locali che dialogheranno sui temi della salute e sport nella città e dello sport universitario nella città. Domenica mattina avranno luogo la disseminazione dei risultati del progetto e le premiazioni.

Ingresso libero. Info: 06 3722206 cusi@cusi.it www.cusi.it/progetto-sponc/

Tutti i giorni

Spiaggia di Rimini e Parco Marecchia

Camminata Metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente.

L’appuntamento continua anche in autunno e inverno nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare, con cinque appuntamenti settimanali in diversi punti tra Marina Centro e Miramare.

Bagno 142: lunedì e giovedì ore 8.30 e ore 15.00

Bagno 55: martedì e venerdì ore 9.00

Bagno 28: mercoledì ore 19

Parco Marecchia: sabato e domenica allenamento intensivo su appuntamento

Costo 15 €. Info e prenotazioni: 345 8203064 – 339 4848280 – 346 8724422

Facebook/Trainer Rimini Camminata Metabolica

Tutti i mercoledì e sabati

Bagno 14 – Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.

L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia

tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14.

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.

A pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com

ogni mercoledì sera

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da ottobre ad aprile: il mercoledì alle 18.30. A pagamento.

Info: 348 0981594 info@elensouza.com

tutti i giorni da settembre a novembre 2022

Porto di Rimini (su richiesta anche altri punti di partenza)

Pesca d’altura

Con l’arrivo dell’autunno torna la possibilità di praticare la pesca d’altura, dedicata ai grandi appassionati del mare. L’attività prevede la pesca al tonno rosso, abbondante in Adriatico, la pesca alla ricciola col vivo o a vertical jigging; la traina costiera con esche artificiali e la pesca con esche naturali per catturare specie diverse quali lampughe, palamite, sgombridi, tombaroli; la pesca al bolentino di profondità per andare alla ricerca di scorfani, saraghi, orate.

Le battute di pesca si svogliono entro i 12 miglia dalla costa, a 25 miglia dalla costa sino a 45 miglia dalla costa. Tutte le attività sono destinate per massimo 7 partcipanti.

Ore 6.00 Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/316311-pesca-daltura

Dal lunedì al giovedì fino al 3 novembre 2022

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo – outdoor movement

Fluxo è una “palestra” che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all’aria aperta. Le lezioni, tenute all’aperto dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: 13.30 e 14.30 A pagamento. Info: +39 3471224480 fluxomovement@gmail.com

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com

MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello dal 1° settembre al 31 maggio:

da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In esposizione anche le tre opere dei vincitori della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell’arte contemporanea di età inferiore ai quarant’anni, entrate così a far parte della Collezione San Patrignano, secondo il modello di endowment su cui si fonda la Collezione stessa.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: dal 1° settembre: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19;chiuso lunedì non festivi. Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

dal 5 novembre 2022

Museo della Città (Ala Nuova), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

emERgenze contempoRaNee

Mostra di arte contemporanea al Museo della Città

Approdano a Rimini, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica. Le opere, entrate a far parte del patrimonio della Regione nella forma di “premi acquisto”, sono state selezionate da una giuria composta da riconosciuti esperti del settore (Gloria Bartoli, Walter Guadagnini e Marco Pierini) con l’intento di individuare “la varietà delle ricerche che si stanno sviluppando sul territorio emiliano-romagnolo, specchio fedele della varietà che caratterizza il panorama artistico contemporaneo”.

Il titolo della nuova sezione del Museo – emERgenze contempoRaNee – da un lato geolocalizza attraverso l’evidenza delle sigle ER e RN, dall’altro contestualizza, ricordando la natura stessa del bando regionale, nato per offrire una risposta alla difficile contrazione/sospensione delle attività culturali dovuta al Covid-19 durante il 2020.

L’Ala Nuova del Museo ospita inoltre due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli.

L’esposizione è curata da Cristina Ambrosini, Claudia Collina e Giovanni Sassu, con la collaborazione di Alessandro Paolo Lena.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19

chiuso lunedì non festivi. Ingresso compreso nel biglietto di ingresso al museo.

Info: 0541 793851 musei@comune.rimini.it

fino a lunedì 26 dicembre 2022

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

La prima notte di quiete 50 anni dopo

FOTO DAL SET: una mostra di immagini provenienti dall’archivio Titanus, dal fondo Minghini della Biblioteca Gambalunga e da Reporters Associati e Archivi.

Orario mostra: da martedì a domenica e festivi 10.00 – 19.00; chiuso lunedì non festivi. Ingresso al solo Palazzo del Fulgor: 3 € Info: museofellini@comune.rimini.it

da martedì 8 a sabato 12 novembre 2022

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Donne nella pesca

La mostra raccoglie immagini fotografiche di donne della pesca e dell’acquacoltura delle diverse marinerie dei FLAG partners di progetto. Impiegate a vario titolo nei diversi segmenti della filiera ittica, spesso operano a titolo volontario, senza retribuzione nè forme di tutela ma che contribuiscono ufficiosamente e, in taluni casi, in modo determinante alla gestione delle imprese ittiche. Inaugurazione della mostra martedì 8 novembre 2022 alle ore 18

Orario: da mercoledì 9 a venerdì 11 novembre dalle 8 alle 19; sabato 12 novembre dalle 8 alle 12. Ingresso libero Info: musei@comune.rimini.it

Fino al 30 novembre2022

Rimini, Archivio di Stato, Piazzetta san Bernardino 1

Il culto e le celebrazioni di San Gaudenzo nei documenti d’archivio

La mostra espone eccezionalmente i documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Rimini.

Orario apertura: 9:00 – 13:00. Ingresso libero. Info: 0541.784474 as-rn@beniculturali.it – www.facebook.com/asrimini/

Fino al 12 novembre 2022

Rimini, Galleria d’Arte Zamagni, via Dante 29/31

“Golpe. Io so dedicato a Pier Paolo Pasolini”

Nell’anno del centenario della nascita, quattro artisti rendono omaggio al grande intellettuale nella mostra a cura di Massimo Mattioli, inaugurata sabato 8 ottobre in occasione della 18° Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Elena Bellantoni, Davide Dormino, Rocco Dubbini, Giovanni Gaggia accendono un nuovo sguardo sul poeta.

Orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito

Fino al 30 aprile 2023

Palacongressi di Rimini, Spazio Convivio

Visioni urbane di Davide Frisoni

Progetto PERLarte al Palacongressi di Rimini

Dopo la mostra con le opere di Luca Giovagnoli e Davide Conti, e dei sedici studenti del corso di Graphic Design 3 della LABA di Rimini (Libera Accademia di Belle Arti), questa volta tocca a Davide Frisoni proporre i suoi lavori in uno spazio polivalente del Palacongressi, lo spazio Convivio, l’area che il Palacongressi di Rimini ha destinato al progetto PERLarte, una iniziativa che aggiunge un ulteriore elemento di conoscenza del territorio tramite il linguaggio dell’arte contemporanea e la valorizzazione di un artista locale.

La mostra dell’artista riminese Davide Frisoni propone luoghi internazionali da cui l’artista ha tratto ispirazione, oltre ovviamente alla città di Rimini, vocata all’accoglienza e all’incontro.

La mostra è a disposizione dei partecipanti ai congressi in programma al Palacongressi di Rimini e su prenotazione per cittadini e turisti.

Info: 0541.711500 info@palacongressi.it

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

il primo venerdì e la prima domenica di ogni mese

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Ogni prima domenica del mese

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni primo sabato del mese

Palazzo del Podestà – Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Orario: mercoledì ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 13, 27 novembre, salvo spettacolo

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni ultimo sabato del mese

Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

E’ possibile ammirare il patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga con una visita guidata gratuita alle sale antiche, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Info: gambalunghiana@comune.rimini.it

domenica 13 novembre 2022

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour: I tesori di Rimini

Arco di Augusto, Anfiteatro di Rimini, Domus del Chirurgo (in esterna) e Ponte di Tiberio ci racconteranno la Rimini Romana. Dopo una incursione nel medioevo con Porta Galliana si arriva al Rinascimento con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico si passa da Piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini (nato a Rimini nel lontano 20 Gennaio del 1920).

Il tour è disponibile anche in lingua inglese.

Ore 10.30 A pagamento. Info: 0541 53399 www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

giovedì, venerdì e sabato

Rimini

Percorsi settimanali alla scoperta della città con Cristian Savioli

Giovedi ore 10 – 15 – 21 (a scelta) con partenza dall’edicola del Ponte di Tiberio

Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord. Costo 12 euro

Venerdi ore 10 – 15 – 21 (a scelta) dall’edicola del Ponte di Tiberio –

Borgo San Giuliano: a spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

Costo 12 euro

Sabato: ore 15,30 ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Costo adulti 10 euro, Bambini 5 euro.

ore 21,00 ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Rimini oscura

Le storie ed i luoghi di una Rimini inquietante, misteriosa, oscura e … fantascientifica

Costo 12 euro

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com