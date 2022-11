Sanzionato immediatamente con una multa da 3500 euro, nascondeva in macchina due coltelli ed una mazza metallica ed aveva documenti d’identità falsi

Ieri, alle 18,10 a seguito di ordinario controllo del territorio, è stata fermata un’autovettura il cui conducente, un cittadino ucraino di 34 anni, ha esibito patente Ucraina e carta d’identità rumena entrambe false.

L’attività congiunta tra gli agenti della Polizia locale di Riccione e i Carabinieri, ha reso possibile accertare che il soggetto, con numerosi precedenti di polizia ed alias, era ricercato sul territorio nazionale con un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Milano.

A seguito di perquisizione veicolare, è stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria per possesso di oggetti atti ad offendere, in concorso con il passeggero, (trovati 2 coltelli e una mazza metallica) oltre ai reati di uso di documenti falsi.

Sanzionato amministrativamente per guida senza patente e pagamento immediato di 3500 euro, pena il sequestro del veicolo.

Lo stesso, pluripregiudicato veniva tratto in arresto e condotto per il rito direttissimo presso il Tribunale di Rimini.

Una volta terminata l’udienza in tribunale è stato convalidato l’arresto e tradotto in carcere, anche per l’esecuzione del precedente provvedimento di custodia cautelare.