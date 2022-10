L’incidente questa mattina in via Euterpe nei pressi del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria

Non c’è stata via di scampo per l’uomo al volante della sua auto che, questa mattina alle 9.30, è morto sul colpo dopo l’impatto con un mezzo in forza al cantiere per la realizzazione di rotatoria e del sottopasso che interessano la SS16 e la superstrada che conduce a San Marino.

Il Comune di Rimini, attraverso una nota, ha espresso il proprio cordoglio: “esprimiamo tutto il nostro dolore per il tragico, scioccante incidente in cui stamane ha perso la vita una persona lungo via Euterpe, nei pressi del cantiere della Statale 16. Un dramma su cui le Autorità preposte dovranno svolgere ora le necessarie indagini per mettere in evidenza tutte le responsabilità di un fatto così grave e traumatico. L’Amministrazione comunale di Rimini esprime il suo cordoglio verso la famiglia e i parenti della vittima”.