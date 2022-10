Lo schianto sabato pomeriggio nel comune di Pennabilli

Un artigiano di 56 anni ha perso la vita in sella alla sua moto, sabato pomeriggio, all’altezza della frazione di Ponte Messa a Pennabilli. Ancora al vaglio le cause del sinistro. Le sue condizioni son apparse subito gravi tanto che è stato chiamato l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.