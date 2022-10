Ecco come accedere al fondo del bonus psicologico

È ancora possibile presentare domanda per accedere al ‘Bonus psicologico’, la misura messa a disposizione dal Comune di Rimini che prevede un sostegno per chi vuole intraprendere un percorso di psicoterapia. Il bonus (che può aggiungersi e non esclude l’adesione al bonus previsto dal Governo nazionale, quest’ultimo in scadenza il 24 ottobre) è rivolto agli adolescenti in condizioni di disagio evolutivo relazionale e i caregiver, coloro che si occupano continuativamente di familiari in condizioni di disabilità o non autosufficienti, alle prese con difficoltà emotiva che ha come rilevante concausa la gravosità dell’impegno di cura. Per accedere al contributo è necessario presentare un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Tra i giovani a cui è rivolta questa misura ci sono coloro che hanno un disagio fuori dai casi di rischio psicopatologico (già coperti dai percorsi terapeutici del sistema sanitario) e anche coloro che hanno particolarmente sofferto le limitazioni e le implicazioni della pandemia. I giovani che vogliano chiedere il bonus possono rivolgersi direttamente allo Sportello di ascolto presente nel proprio istituto scolastico o in alternativa possono fare domanda attraverso il Centro per le famiglie.

I caregiver possono rivolgersi all’Assistente Sociale che ha in carico la persona di cui si prende cura, oppure direttamente allo Sportello Sociale del Comune di Rimini, se l’utente non è in carico ai servizi.

Complessivamente il Comune di Rimini ha messo a disposizione un fondo pari a 110mila euro. Per entrambi i percorsi sono previsti due interventi: un primo livello di inquadramento con quattro colloqui di un’ora; e un livello di abilitazione-riabilitazione e sostegno con un massimo di 16 colloqui di un’ora.

L’importo massimo del contributo è di 1.200 euro, con un valore massimo per ciascuna seduta di 60 euro fino ad esaurimento delle disponibilità.

Informazioni e dettagli al link: https://www.comune.rimini.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/bonus-psicologico-adolescenti-e-caregiver