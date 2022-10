Si rendono necessari luoghi idonei all’interno del camposanto per la collocazione delle urne con le ceneri

Entro i primi mesi del 2023 verranno realizzati novanta nuovi ossari nel piano terra della Torre Giglio del nuovo cimitero di Riccione. Saranno inoltre creati nuovi loculi cinerari. Sono sempre più numerosi i defunti che vengono cremati: si rendono dunque necessari luoghi idonei all’interno del camposanto per la collocazione delle urne con le ceneri.

Intanto Geat ha portato a termine i lavori per la sistemazione dei cimiteri cittadini in vista dell’afflusso per le festività di Ognissanti e Celebrazione dei defunti. In tutte le aree sia del vecchio che del nuovo cimitero sono stati sistemati nuovi fiori, è stata tagliata l’erba e tutte le aree circostanti sono state pulite. Una squadra di cinque operai ha portato a termine i lavori proprio oggi.

Un aumento dell’afflusso ai cimiteri è previsto già a partire da domani: resteranno aperti con orario continuato dalle 7 alle 19. Per le giornate del 24 e del 31 ottobre viene inoltre annullata la chiusura al mattino del lunedì (normalmente il lunedì l’apertura è prevista alle 14).

“Il personale di Geat sarà presente nei campisanti per dare risposta a tutte le eventuali

necessità delle persone in visita ai propri cari”, spiega il direttore di Geat Giovanni Moretti.

Viene inoltre messo a disposizione della cittadinanza un numero sempre attivo:

3454692066.