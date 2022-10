L’intervento di distrettualizzazione delle reti, finalizzato a ridurre le perdite idriche nella zona di Piazzale Boscovic e del Molo, durerà un paio di settimane e interesserà le vie Masina e Duca d’Aosta

Lunedì 17 ottobre prenderà il via un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete dell’acquedotto che interesserà le vie Masina e Duca d’Aosta.

I lavori fanno parte del complesso progetto di distrettualizzazione della rete idrica del Comune di Rimini finalizzato, nello specifico, a ridurre le perdite di rete nelle zone di Piazzale Boscovich e del molo.

Il cantiere avrà una durata di circa due settimane, salvo imprevisti, e sarà attivo dal lunedì al venerdì.

Per consentire l’esecuzione degli interventi è disposta una modifica temporanea della circolazione: viene istituito il divieto di transito (da cui sono esclusi i residenti, i mezzi di soccorso e mezzi di polizia) sulla Via G. Masina, nel tratto che va dal Viale Duca d’Aosta fino alla Via Saint Maur de Fosses. La ditta esecutrice garantirà il transito pedonale in condizioni di sicurezza, riducendo per quanto possibile l’area di accantieramento e consentendo ai mezzi di soccorso in servizio d’emergenza di avvicinarsi il più possibile all’area d’intervento.