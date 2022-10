Previsto per il 2023 un investimento simile anche per gli altri 10 cimiteri del territorio comunale

Con l’ultima variazione di bilancio sono stati stanziati dei fondi per la costruzione di nuovi ossari da realizzare nel cimitero di Rimini centro. Una necessità, anche per gli spazi del luogo di sepoltura cittadino, che da tempo era programmata e che adesso con un importante investimento di 600 mila euro, trova le giuste risorse per essere realizzata. Nei prossimi mesi partiranno le fasi di progettazione e poi seguirà la realizzazione che verrà affidata alla società Anthea Srl.

Si tratta di un intervento importante e che vedrà anche per il 2023 un importo simile da investire, per procedere alla costruzione di altri ossari, anche nei restanti 10 cimiteri del territorio comunale.

“La disponibilità di questi nuovi spazi per la sepoltura dei nostri cari – dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – costituisce una risposta importante alla carenza di ossari dei nostri cimiteri. Un intervento atteso dai cittadini che non riguarderà solo il cimitero centrale, nel 2023 infatti intendiamo allargare questo investimento anche per i restanti 10 cimieri del territorio. Si tratta di una risposta anche per chi perde il proprio caro e desidera fare la scelta della cremazione”.