Il cordoglio della sindaca Angelini e dell’amministrazione comunale

Si sono spente le speranze per Romina Bannini. L’educatrice 36enne, coinvolta nel terribile incidente di venerdì in cui sono rimaste uccise altre sei persone, non ce l’ha fatta. E’ deceduta nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Treviso.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini, a nome dell’intera amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia di Romina Bannini, deceduta a seguito del tragico incidente in cui hanno perso la vita l’ex sindaco Massimo Pironi e cinque ragazzi del Centro 21, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo che almeno Romina si salvasse. Ora anche la dolce e bellissima Romina ha raggiunto i “suoi ragazzi” – ha dichiarato la Sindaca – e per volontà delle famiglie organizzeremo un funerale unico per stringerci insieme in questo tremendo dolore”.

Unica sopravvissuta al terribile incidente sulla A4 venerdì pomeriggio, era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Treviso ma nel pomeriggio di ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Romina Bannini, educatrice e socia fondatrice della cooperativa Cuore21, svolgeva il ruolo di coordinatrice dell’area educativa nel centro di via Limentani a Riccione.

Nata a Rimini nel 1986, si era laureata presso l’Alma Mater Studiorum, alla facoltà di “Educatore Sociale e Culturale” di Rimini. Collaborava alla progettazione e alla realizzazione di attività inerenti gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettiva e alle diverse attività educative.

Ieri sera, alle 21 nella chiesa di San Martino, sarà tenuta dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi insieme a tutti i parroci riccionesi una veglia di preghiera in memoria di tutte le vittime. La veglia potrà essere seguita anche sulla pagina facebook e sulla pagina youtube della Parrocchia di San Martino.