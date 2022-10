La vittima è stata colpita con una bottiglia di vetro rotta che gli ha provocato un taglio alla mano

Nelle prime ore del mattino i ieri, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due cittadini peruviani per il reato di rapina aggravata in concorso.

I fatti risalgono alle 03.30 di notte quando, una volante della Questura di Rimini, è intervenuta sul lungomare Guido Spadazzi poiché al 112 era arrivata una chiamata dove veniva segnalata una lite tra più persone.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti intercettavano un ragazzo con la mano destra sanguinante, il quale riferiva che poco prima una persona si era introdotta nell’auto dove lui stava riposando sottraendogli la somma di 510 euro. L’uomo accortosi del furto, nonostante fosse frastornato e ancora mezzo addormentato, è riuscito ad inseguire il soggetto, che insieme ad un suo “complice”, riusciva a darsi alla fuga grazie anche al colpo dato sulla mano destra con una bottiglia di vetro rotta che procurava all’uomo un vistoso taglio.

Intanto gli agenti intercettavano i due peruviani che cercavano di scappare e di nascondersi tra i cespugli lì presenti. Una volta scoperti e bloccati, i due venivano riconosciuti dalle vittime come gli autori del reato e trovati in possesso della refurtiva.

In considerazione dei fatti accaduti, i due sono stati tratti in arresto e trasportati nella Locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.