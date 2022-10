Una educatrice 36enne lotta per la vita in ospedale. A Riccione proclamato il lutto cittadino.

Riccione piange le sue vittime. Ieri, attorno alle 15.45 non lontano dal casello di San Donà di Piave, un mezzo del “Centro 21”, associazione cittadina che si occupa dei ragazzi con Sindrome di Down, si è schiantato contro il tir che lo precedeva. Al volante l’ex sindaco di Riccione, il 63enne Massimo Pironi che, per motivi ancora da ricostruire, non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto.

Una strage: oltre a Pironi sono morti 5 dei sei passeggeri. Una giovane educatrice è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

La reazione del Comune

La sindaca Daniela Angelini ha proclamato il lutto cittadino, sospesi i festeggiamenti per il centenario, massima vicinanza alle famiglie

Un’immane tragedia ha colpito al cuore la città di Riccione: in un incidente autostradale all’altezza di San Donà di Piave oggi pomeriggio sono morte sei persone che viaggiavano sul pulmino del Centro 21, valente associazione cittadina che si occupa dei ragazzi con Sindrome di Down.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini, profondamente addolorata per queste terribili perdite, proclama il lutto cittadino. I festeggiamenti per il centenario che avrebbero dovuto avere inizio questa sera sono sospesi fino a data da destinarsi.

L’amministrazione comunale si mette sin da subito a completa disposizione delle famiglie delle persone decedute.

Il cordoglio del presidente della Regione Stefano Bonaccini

“A nome dell’intera comunità regionale e di tutta la Giunta, esprimo la massima vicinanza e il più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, alle persone loro vicine e alla città di Riccione: quanto successo è davvero terribile, l’Emilia-Romagna si stringe a tutti loro”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla notizia del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave, in prossimità dello svincolo per Trieste, che ha visto coinvolto un furgone del Lions Club di Riccione: sei le vittime, tutti riccionesi.

Si tratta di cinque ragazzi e ragazze con sindrome di down e dell’ex sindaco Massimo Pironi, volontario della Cooperativa Cuore21 Onlus, che stava accompagnando i ragazzi stessi a un evento in Friuli.

“Ricordiamo Massimo Pironi come uomo sempre disponibile, al servizio della sua terra e dei suoi concittadini: una perdita che lascia un vuoto incolmabile. AI suoi cari va il nostro pensiero commosso”, chiude Bonaccini.