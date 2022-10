24 i rilevatori già impegnati a Rimini, dal 13 ottobre al via le interviste porta a porta

A ottobre 2022 è ripartito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall’Istat. Il Censimento, che ha assunto una cadenza annuale e non più decennale, coinvolgerà un campione rappresentativo della popolazione. Rimini è uno dei comuni italiani interessati ogni anno dal Censimento. Il questionario è unico, ma il Censimento permanente prevede due rilevazioni distinte: quella areale e quella da lista. La grande macchina del Censimento ha acceso i motori il 30 settembre e li spegnerà il 22 dicembre: la data che ogni famiglia scelta dovrà tenere presente quando risponde alle domande è quella di domenica 2 ottobre.

La rilevazione areale: 24 dipendenti comunali in campo per raggiungere circa 880 famiglie

Sul portone di casa è stata affissa una locandina che annuncia il Censimento? E’ arrivata una lettera dall’Istat che informa che un rilevatore verrà a casa?

Significa che quella famiglia rientra nel campione che partecipa al Censimento con il supporto di un rilevatore incaricato dal Comune, che si recherà presso l’abitazione per fornire spiegazioni sul Censimento ed effettuare un’intervista tramite la compilazione del questionario on line.

La rilevazione areale nel comune di Rimini sarà condotta su un campione di indirizzi e vedrà in campo 24 rilevatori, tutti dipendenti comunali, muniti sia di tesserino ad hoc sia del badge del Comune di Rimini. In ogni numero civico compreso nel campione, tra il 30 settembre e il 12 ottobre verrà affissa una locandina che informa tutte le famiglie del condominio dell’arrivo del rilevatore per il Censimento. In tutte le buchette della posta verrà poi inserita una lettera dell’Istat con tutti i dettagli sulle operazioni di rilevazione ed eventualmente il biglietto da visita del rilevatore per fissare un appuntamento. Dal 13 ottobre i rilevatori cominceranno a suonare ai campanelli delle famiglie che risiedono agli indirizzi prescelti e le intervisteranno sottoponendo loro le domande del questionario on line. Il rilevatore inserirà le risposte utilizzando un tablet e alla fine dell’intervista, su richiesta, rilascerà una ricevuta. La rilevazione areale si concluderà il 17 novembre.

La rilevazione da lista: 3.700 famiglie compileranno il questionario online a partire dal 3 ottobre

Hai ricevuto una lettera dall’Istat che ti invita a partecipare al Censimento e a compilare il questionario on line attraverso le tue credenziali? Significa che la tua famiglia fa parte del campione che, quest’anno, deve compilare il questionario autonomamente.

La rilevazione da lista a Rimini coinvolgerà circa 3.700 famiglie che si muoveranno in maniera autonoma poiché dovranno rispondere al questionario online. Tutte queste famiglie riceveranno nei prossimi giorni per posta una lettera dell’Istat con tutte le indicazioni e le credenziali per accedere al canale web aperto dal 3 ottobre al 12 dicembre. Inoltre dal 7 novembre i rilevatori cominceranno a contattare le famiglie inadempienti per invitarle a compilare il questionario (se le famiglie sono rintracciabili telefonicamente); in alternativa il rilevatore andrà a domicilio per condurre l’intervista. La chiusura della rilevazione è prevista per giovedì 22 dicembre.

Come informarsi

Il Censimento è uno strumento di pubblica utilità e per i cittadini è obbligatorio rispondere ai quesiti censuari. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e sono diffusi solo in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e statistici. I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali in ogni fase della rilevazione, dalla raccolta alla diffusione dei risultati. Aderire è un obbligo di legge ma anche un’opportunità.

Per avere tutte le informazioni e i chiarimenti i cittadini possono contattare l’ufficio comunale chiamando il numero 0541.704830 o 0541.704799. Per la compilazione del censimento i cittadini possono recarsi nelle sedi anagrafiche di Via Marzabotto 25 o in Corso d’Augusto 150.

Tutte le informazioni sul sito dell’Istat https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni