Da oggi a sabato la biglietteria del Teatro Galli si sposta al Teatro degli Atti in via Cairoli 42. Il temporaneo trasferimento è dettato dalla volontà di agevolare gli spettatori, soprattutto in questa fase di rinnovo degli abbonamenti della Stagione di Prosa e per chi desidera acquistare i biglietti per i prossimi appuntamenti della Sagra Malatestiana, in concomitanza con alcuni interventi di manutenzione che interessano il foyer del Galli. Personale del Teatro sarà presente all’esterno del Teatro di piazza Cavour per dare indicazioni al pubblico.