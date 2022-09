Gli agenti lo hanno bloccato dopo una breve fuga

Nelle prime ore di oggi, il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano per evasione.

Alle 5.35 di questa mattina, una volante della Questura di Rimini, durante un consueto controllo del territorio è intervenuta nei pressi della “Darsena”, poiché un uomo usciva, con fare sospetto, dall’accesso pedonale in sella ad una bicicletta.

L’uomo, a cui veniva intimato l’alt per un controllo, con uno scatto repentino tentava di allontanarsi, ma veniva immediatamente seguito e bloccato dai poliziotti. Dai controlli effettuati, risultava sottoposto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. In considerazione dei fatti accaduti, poiché inottemperante a tale obbligo, è stato condotto in Questura e tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo.