L’uomo ha dato in escandescenza all’interno dell’Istituto Comprensivo Marvelli

Nella giornata di ieri, un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato per i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I fatti risalgono alle 20 quando una volante si portava in zona Corpolò, in quanto era stato segnalato che al seggio elettorale presso l’istituto Comprensivo Marvelli era presente una persona in evidente stato di ebbrezza che dava in escandescenza.

L’uomo è stato bloccato a fatica dal personale di vigilanza. Giunti sul posto, gli operatori di polizia nonostante il comportamento aggressivo e le minacce, sono riusciti a metterlo in sicurezza nell’auto di servizio. Nel frangente, il cittadino marocchino ha tentato di colpire con una testata un agente e non riuscendoci ha continuato con la sua condotta ostativa anche a bordo dell’autovettura di servizio tirando delle testate.

Il PM di turno ne ha disposto il trattenimento presso le locali camere di sicurezza in atteso del rito direttissimo previsto nella mattinata di oggi .