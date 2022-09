Ecco le strade che saranno interessate

In occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato nazionale di serie C girone B, che vedrà competere le squadre “Rimini FC” vs “Olbia” nella giornata di domenica 18 settembre, la viabilità della zona stadio subirà come sempre alcune modifiche.

Nello specifico, dalle ore 12:30 alle ore 18 di domenica 18 settembre, è disposta la chiusura al traffico veicolare della zona antistante lo Stadio Romeo Neri di Rimini, in particolare dell’area entro il perimetro ricompreso fra via Sonnino/ Mamiani e Machiavelli (che saranno comunque percorribili), via Balilla (che resterà percorribile) e via Lagomaggio (la quale sarà essa stessa interdetta al traffico nel tratto compreso tra via Mamiani e via Balilla). La zona sarà delimitata da transennature e saranno autorizzati al transito solo i residenti, oltre che, nelle vie indicate da segnaletica (intersezione Vie Pellico/Sonnino/Mamiani), i mezzi di servizio legati all’espletamento della competizione e dei disabili.

All’interdizione della circolazione si aggiunge, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18 dello stesso giorno, il divieto di sosta, con rimozione del mezzo, che riguarderà tutta l’area succitata incluso l’area parcheggio in via Sartoni antistante la piscina comunale, e Piazzale del Popolo, dove è invece autorizzata la sosta dei veicoli della stampa accreditata, dei disabili, dei mezzi della lega calcio, dei dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale.

La partita avrà inizio alle ore 14.30.



I botteghini dello stadio saranno aperti nei seguenti orari

da giovedì 14/09 a sabato 17/09 dalle 10 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Domenica 18/09 dalle 10.00 alle 14.45 orario continuato

E’ possibile acquistare i biglietti anche presso i rivenditori autorizzati come:

Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci, 69

Ufficio IAT Visit Rimini, in Piazzale Cesare Battisti – stazione

E online su sui siti www.riminifc.it – www.vivaticket.com