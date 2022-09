Si tratta del primo stralcio del progetto complessivo che prevede il collegamento in sicurezza tra Misano Monte e Riccione

Si sono avviati in questi giorni i lavori per la realizzazione del percorso pedonale di collegamento fra le frazioni di Misano Monte e Scacciano. Si tratta del primo stralcio del progetto complessivo che prevede il collegamento in sicurezza tra Misano Monte e Riccione. Il nuovo tracciato, infatti, si collegherà al tratto ciclopedonale Scacciano – Riccione, che Società Autostrade per l’Italia sta realizzando nell’ambito del progetto della nuova bretella della statale 16.

“Finalmente mettiamo in campo un intervento che ci permette di collegare in sicurezza tutte le zone del nostro entroterra, da Misano Monte a Scacciano, lungo la strada provinciale – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -. Parliamo di un tratto molto trafficato e per questo pericoloso. Grazie a questo collegamento pedoni e ciclisti potranno spostarsi da una zona all’altra dell’entroterra in sicurezza”.

Il percorso protetto Misano Monte – Scacciano avrà una lunghezza di circa un chilometro e una larghezza variabile a seconda dei punti.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 300 mila euro, di cui 200 mila finanziati con i fondi regionali destinati ai Comuni della zona rossa e i restanti 100 mila con risorse del bilancio comunale.