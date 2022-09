Nelle tasche dei pantaloni aveva 46 involucri in cellophane contenenti cocaina

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un giovane cittadino albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti risalgono alle 15.30 quando, una volante della Questura di Rimini durante un controllo effettuato in un hotel di Marina Centro, notava un individuo che usciva frettolosamente dalla struttura dopo aver notato la presenza degli agenti.

insospettiti da questo atteggiamento, i poliziotti hanno deciso di fermarlo incuriositi dal fatto che l’uomo aveva le tasche dei pantaloni particolarmente rigonfie. Infatti, all’interno di queste, il soggetto deteneva due involucri in cellophane, un bilancino di precisione ed un contenitore rigido di grosse dimensioni al cui interno vi erano 46 involucri in cellophane contenenti polvere bianca, poi risultata cocaina.

All’interno della camera dell’hotel presso il quale il ragazzo alloggiava, è stato trovato denaro contante probabile frutto dell’attività illecita.

Il cittadino albanese, in virtù dei fatti accaduti, veniva tratto in arresto e trattenuto in Questura in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi.