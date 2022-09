Ecco il calendario degli interventi

E’ in arrivo il giorno di inizio della scuola e la città è al lavoro per farsi trovare pronta con il piano del verde e il taglio del manto erboso negli edifici scolastici e negli spazi pubblici, così come con il piano di pulizie delle strade e raccolta dei rifiuti.

E’ partito in questi giorni ed entrerà nel vivo in queste settimane, il piano degli interventi previsti in vista del periodo autunnale. Si tratta di una serie di interventi di cura del verde e delle aiuole, taglio dell’erba svolto da Anthea, che riguarda i circa due milioni di metri quadrati di prato pubblico cittadino, con un’attenzione particolare per i 162.000 metri quadrati di manto erboso dei 72 edifici scolastici e di una serie di interventi messi in campo da Hera sul fronte della raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade.

Nel primo semestre del 2022 sono stati eseguiti tre dei quattro tagli erba che annualmente sono programmati su tutte le aree verdi pubbliche di Rimini, a queste si aggiungono i cimiteri che ricevono circa 7 tagli erba all’anno. L’inizio del quarto taglio erba generale avverrà in funzione della situazione climatica e della piovosità di settembre e di norma inizia fra la fine di settembre e la prima metà di ottobre.

Nelle scuole ad oggi si sta già procedendo con il quarto sfalcio del tappeto erboso previsto per l’annata in corso, interventi che sono iniziati il primo di agosto a partire dalla scuola media Marvelli e che sarà portato a termine entro il 15 settembre, giorno di inizio della scuola, completando di fatto gli sfalci di tutte le pertinenze scolastiche. Inoltre, sempre per quanto riguarda le scuole, in vista della riapertura saranno attivate le pulizie agli accessi e saranno riattivati i servizi di raccolta sospesi con il periodo estivo quando le scuole erano chiuse: il servizio di svuotamento dei cassonetti e la pulizia delle aree limitrofe all’ingresso.

Sul fronte della raccolta dei rifiuti, a partire dalla prossima settimana in tutte le aree e le utenze servite da raccolta porta a porta saranno riattivate le frequenze autunnali, che prevedono per le utenze domestiche la raccolta del vetro ogni 2 settimane e dell’organico 2 giorni la settimana anziché 3 come previsto in estate. Per le utenze non domestiche turistiche, la riduzione dei passaggi verso la stagione invernale segue un calendario distinto per categoria.

Per quanto riguarda la pulizia stradale, da ottobre saranno attivate le frequenze di passaggio proprie della prossima stagione autunnale: nella viabilità principale residenziale si passa da un passaggio media di 2 volte a settimana a 3; nella zona extraurbana aumentano i passaggi da 1 volta al mese a 2 volte al mese, mentre il passaggio in zona residenziale e turistica secondaria da bisetttimanale diventa settimanale.

Per quanto riguarda il patrimonio degli alberi cittadini, che ammonta circa 45.000 esemplari, Anthea continua, finché la stagione e le temperature lo renderanno necessario, con i cicli di irrigazione delle nuove alberature messe a dimora durante lo scorso inverno. Attività che, a ciclo continuo, è stata eseguita da inizio maggio con una cadenza di un intervento ogni due settimane nei primi due mesi, per poi intensificarsi a luglio e agosto e che andrà a diminuire con la fine dell’estate.

L’irrigazione viene eseguita da un operatore, mediante l’uso di un’autobotte che riempie (dove presenti) i WATERBAG installati alla base delle piante. I WATERBAG sono sacche verdi che contengono circa 70 litri di acqua che viene rilasciata mediante piccoli fori presenti alla base del sacco; l’utilizzo di queste sacche minimizza gli sprechi e ottimizza l’assorbimento dell’acqua da parte del terreno e della pianta.